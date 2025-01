結果報告！マービン貿易「年末年始期間中に、公共交通機関で移動をした人方へのアンケート」

「コツカンエアロダクト」を販売するマービン貿易では、年末年始期間中に、公共交通機関で移動をした人を対象にアンケート調査を行いました。

マービン貿易「年末年始期間中に、公共交通機関で移動をした人方へのアンケート」

実施機関 : マービン貿易株式会社(協力:クラウドワークス)

実施期間 : 2025年1月6日〜7日

調査対象 : 全国18〜60代の男女(男性:162名 女性:138名)

調査方法 : インターネット調査を利用した意識調査

調査人数 : 300名

抽出方法 : インターネット調査要員からランダムに抽出

その結果、以下のような様々な問題に対しての原因と現状、今後の対策に向けてユーザーは何を求めているのかという傾向が浮かび上がりました。

■年末年始ラッシュ時のストレス要因調査

TOP5

1. 人の多さによる混雑

2. 長時間にわたる移動による疲労

3. 荷物の多さ・重さ

4. 時間通りに進まない(運行遅延・手続き遅延・行列など)

5. お子さん連れの移動の際に起きる様々な問題(ベビーカー・トイレ・支援)

■調査結果概要

(1) 約64%の人が帰省のみ、旅行のみ約30%、ビジネスのみは1%であった

(2) 同伴者は「家族と」が約58%、その次に「1人」34%。

ほとんどが帰省の移動という傾向が明らかに。

年代別も男女とも23〜48歳が中心で全体の80%程度を占める結果に。

お子さん連れ世代ともいえる。

(3) 今回の持参荷物の量についてストレスを感じたかの質問に対し半数以上が感じると回答。

感じる人の内56%が男性。

家族内で男性は荷物担当の傾向がうかがえる。

(4) 荷物に関する悩みでは「持運び」「準備」「置き場所」「預け場所」「選別作業」の順に困ったと回答。

(5) 移動ストレスを軽減するためには何が必要?との問いには「混雑緩和策(分散・増便や予約制)と混雑状況を把握できる情報システム」「トイレや休憩スペースの拡充」「荷物預かりや配送サービスの拡充」の順で次には「荷物自体を減らす努力」をあげている。

(6) 今後要望の多いサービス男女差はあるものの「荷物預け・配送サービス」「休憩スペース」「情報サービス(混雑情報)」が挙げられている。

(1) 回答者の性別及び同伴者

回答者性別 同伴者

(2) 男女目的別 年代別

男女目的別 年代別

(3) 荷物の量の適正性の質問

荷物の量について

(4) 荷物に関して困ったことは何ですか?

荷物に関する困りごと

(5) 移動のストレス軽減のために必要だと感じる項目

どのような改善が必要か

(6) こんなサービスが欲しい(男性)

必要なサービス 望むこと(男性)

(7) こんなサービスが欲しい(女性)

必要なサービス 望むこと(女性)

■まとめ

今回の年末年始は最長9連休になったこともあり、帰省・旅行への移動は活発でした。

その要因で人が集中したことにより、発生するストレスは多かったようです。

大勢の人、多い荷物が原因で運航に遅延が発生したり、リアルタイムな混雑情報を把握するサービスがないため、早く駅・空港に到着して、滞留時間が長かったことも休憩スペース・トイレ各施設の不足に繋がっています。

今後は、分散型・増便・予約制を進化させて集中混雑を避ける手法への要望や、リアルタイムで混雑状況を確認できる情報サービスへの要望、荷物預かりや配送サービスの増設、臨時トイレや休憩スペースの確保などの要望が多く寄せられました。

また、子供連れや要介護者への人的支援の要望も忘れてはいけません。

乗客自身の改善点としては、持参荷物を減らす努力が挙げられている点が注目されます。

各交通機関への要望がある一方で、旅行者各自が情報サービスを活用して混雑を回避したり、荷物を軽減することで自衛策を講じることにも期待しています。

ストレスフルな状況はマナー違反や無用なトラブルの原因にもなりかねないため、次回の大型連休ではこれらが改善され、快適な旅が実現できることを期待しています。

■着替えを減らせる衣類乾燥バルーン「コツカンエアロダクト」とは

B5サイズ、165gというコンパクトさでありながら、ホテルの部屋でドライヤーを利用してYシャツ、靴下、下着、ハンカチを同時に、10分で乾燥できる「衣類乾燥バルーン」です。

これにより着替えを減らして荷物の軽減を可能にします。

身軽な旅の実現と交通手段の燃費向上に寄与し、CO2排出量を抑え脱炭素化への貢献もできます。

2024年12月3日 OMOTENASHIセレクション 3年連続金賞を受賞

コツカンエアロダクト

■着替えを減らせる衣類乾燥バルーン 製品概要

製品名 : コツカンエアロダクトTHEロング

重量 : 165g

サイズ : B5ポーチで収納できるコンパクトサイズ

販売方法: Amazon

ホテル・家庭にあるドライヤー・ふとん乾燥機を利用して、複数の衣類を最短10分で乾燥することが可能。

シワ取り効果あり。

