Ãæ¹ñEVºÇÂç¼ê¡ÖBYD¡× ÆüËÜ¤Ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ò½éÅêÆþ¤Ø¡¡Áá¤±¤ì¤ÐÇ¯Æâ¤Ë¤â
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎEVºÇÂç¼ê¤Î¡ÖBYD¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ê¡áPHEV¡Ë¤òÁá¤±¤ì¤ÐÇ¯Æâ¤Ë¤âÅêÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡BYD¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ»Ô¾ì¤ËEV¡áÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ò3¼Ö¼ïÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÎ¾ÊýÅëºÜ¤·¡¢³°Éô¤«¤é¤Î½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ò½é¤á¤ÆÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¡¼¥ï¥¤¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡Î³ØÎ¼ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢½¼ÅÅ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤é¤Ê¤¤¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅÓÃæ¤ÇÅÅµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº£¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ç¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×
¡¡Î¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤¬ÅêÆþ¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤âÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÏEV¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë°ìÊý¡¢EV»Ô¾ì¤¬¡ÖÍÙ¤ê¾ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·µ¬¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡BYD¤Ï¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´Éô¤Ç7¤«¤é8¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÆüËÜ¤ËÅêÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡BYD¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ»Ô¾ì¤ËEV¡áÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ò3¼Ö¼ïÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÎ¾ÊýÅëºÜ¤·¡¢³°Éô¤«¤é¤Î½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ò½é¤á¤ÆÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¡¼¥ï¥¤¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡Î³ØÎ¼ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢½¼ÅÅ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤é¤Ê¤¤¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅÓÃæ¤ÇÅÅµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº£¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ç¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×
¡¡Î¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤¬ÅêÆþ¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤âÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÏEV¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë°ìÊý¡¢EV»Ô¾ì¤¬¡ÖÍÙ¤ê¾ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·µ¬¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡BYD¤Ï¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´Éô¤Ç7¤«¤é8¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÆüËÜ¤ËÅêÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£