¡ÚÎ¥º§¤¹¤ëÆü¡Û¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ëÉâµ¤É×¡ª¡©¤·¤«¤·µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡ÚºÊ¤ÎÊóÉü¡Û¤Ë¡Ä¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¡©¡×¢ªÉ×¤Î¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¸ÀÆ°¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡
Å¬ÀÚ¤Ê¿´¸¯¤¤¤ä¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬·ç¤±¤¿¤È¤¡¢ÉÔÍ×¤Ê¿´¤Î½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×¤Î¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈë¤á¤é¤ì¤¿´¶¾ð¡Û
ÆÍÁ³É×¤¬Ìµ¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¡¢²¿¤é¤«¤Î´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÚµÞ¤ÊÊÑ²½¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¡Û
»Å»ö¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬É×¤Î¹ÔÆ°¤ä¸ÀÍÕ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¶¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸ÀÍÕ¤È´¶¾ð¤Î¥º¥ì¡Û
É×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ÊÁ°¤È¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤ÎËÜÅö¤Î´¶¾ð¤òÍý²ò¤·¡¢¿´¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÐÏÃ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÎ¥º§¤¹¤ëÆü¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ëÉâµ¤É×¡Û
¡ÖÉ×¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉâµ¤¤¬¸¶°ø¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ØÎ¥º§¤¹¤ëÆü¤Ï²¶¤¬·è¤á¤ë¡Ù¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²æËý¤Î¸Â³¦¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ä¡£
²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤É×¤Ï¡¢µ¢Âð¤·¤Æº¤ÏÇ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×¤Î¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¸ÀÍÕ¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¿¼¤¤¿´¤Î½ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Î´üÂÔ¤ä´ê¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸À¤¬²þÁ±¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢É×¤Î¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈë¤á¤é¤ì¤¿´¶¾ð¡Û
ÆÍÁ³É×¤¬Ìµ¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¡¢²¿¤é¤«¤Î´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÚµÞ¤ÊÊÑ²½¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¡Û
»Å»ö¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬É×¤Î¹ÔÆ°¤ä¸ÀÍÕ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¶¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
É×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ÊÁ°¤È¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤ÎËÜÅö¤Î´¶¾ð¤òÍý²ò¤·¡¢¿´¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÐÏÃ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÎ¥º§¤¹¤ëÆü¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ëÉâµ¤É×¡Û
¡ÖÉ×¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉâµ¤¤¬¸¶°ø¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ØÎ¥º§¤¹¤ëÆü¤Ï²¶¤¬·è¤á¤ë¡Ù¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²æËý¤Î¸Â³¦¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ä¡£
²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤É×¤Ï¡¢µ¢Âð¤·¤Æº¤ÏÇ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×¤Î¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¸ÀÍÕ¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¿¼¤¤¿´¤Î½ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Î´üÂÔ¤ä´ê¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸À¤¬²þÁ±¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë