カナダ最東部ノヴァスコシア州で3人のティーンエイジャーにより結成されたハード・ロックトリオ、ブルー・マックスが、1976年に唯一録音した激レアプロモ盤が最新CDリイシューされた。ブルー・マックスはカナダの最東部にあるノヴァスコシア州アマースト出身のジョージ・ダグラス(Drums)、アンドリュー・ダグラス(Bass/Vocals)、ロバート・グレイヴス(Guitar/Lead Vocals)の3人により1973年に結成。結成当初は3人とも10代前半という早熟なバンドで、ハイトーンのヴォーカルにファズの効いたソリッドなギター、うねるベースにタイトなドラミングで展開していく様はレッド・ツェッペリンやジェスロ・タルといったブリティッシュ・ロックの系譜を受け継いでいるかのように思わせながらも、ブルー・チアーやサー・ロード・バルチモアといったラウドでガレージ〜プロト・メタルなUSハード勢にも通じるサウンドも呑み込んだ70年代中頃ならではのヴィンテージなハード・ロックを聴かせるバンドとして地元のティーンエイジャーを中心にローカルエリアで知られた存在となる。

リリース情報







『Limited Edition / リミテッド・エディション』【Pre-order】https://p-vine.lnk.to/PUmiUbフォーマット:CD/DIGITAL発売日:2025.1.22品番:PCD-27087定価:\2,970(税抜\2,700)レーベル:P-VINE1.Sweet Lovin'2.Prisoner3.Life Long4.Teaser5.March of The Trolls6.The New One7.Your Friend8.I Need You9.The Hooker10.Freight Train11.Something On My Mind12.Tomorrow’s Sorrow◾️M11、M12オリジナル盤未収録ボーナストラック