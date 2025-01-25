ÂçÂ¿Î¼»á¤Ï¥Õ¥¸ÀìÌ³»þÂå¤ÎÃæµïÀµ¹¡È½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤òÉÔÌä¤Ë¡© ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇÆ¨¤²ÀÚ¤êÂç½ÐÀ¤
¡Ô¤Ê¤¼¸Â¤é¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤·¤«»²²Ã¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼Âç¼ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¼èºà¤òµö²Ä¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¹Á¼ÒÄ¹¤Ï¼ÁÌä¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ËÅú¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÃæµïÀµ¹¤Þ¤ë¤Ç¡È¤È¤ó¤º¤é¡É¤Î°úÂàÉ½ÌÀ¡Ä¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º²¹¼¼¡É°é¤Á¤æ¤¨·ç¤¤¤Æ¤¤¤ëÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤ËÈãÈ½»¦Åþ
¡¡¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î³ô¼°¤ò7¡óÄ¶¤òÊÝÍ¤¹¤ëÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤¬¤³¤¦ÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡Ê72¡Ë¤é´´Éô¤¬³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡23Æü¡¢ÅÅ·â°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µSMAPÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ê¡¢´´Éô¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤ÏÅö½é¡¢¸¶°øµæÌÀ¤ÏÂè»°¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÆþ¤ì¤¿Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ç¹Ô¤¦¸«ÄÌ¤·¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÈÎ©À¡¢ÃæÎ©À¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ê¿¿Áê±£ÊÃ¡×¤È»ØÃÆ¤µ¤ì¡¢²þ¤á¤ÆÆüÊÛÏ¢¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Û¤«¡¢27Æü¤ËºÆÅÙ¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ê¤É¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡¼«¤é¼ºÇÔ¤òÇ§¤á¤¿¹Á¼ÒÄ¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¤«¡¢¥Õ¥¸¤¬¶Ø»ß¤·¤¿Æ°²è»£±Æ¤òÇ§¤á¡¢»¨»ï¤ä¥Í¥Ã¥ÈÇÞÂÎ¡¢¥Õ¥ê¡¼µ¼Ô¤Ë¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤¿²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½à¥¡¼¶É¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹¡Ê66¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡ÂçÂ¿»á¤Ï¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸Åö»þ¡¢¥Õ¥¸¤ÎÀìÌ³¼èÄùÌò¤ÇÊÔÀ®ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ö¾ð¤òÃÎ¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¡£
¡¡
¡ÖÈó¾ï¤Ë½Å¤¤°Æ·ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿ÂçÂ¿»á¤Ï¡¢Ãæµï¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯³Ð¸å¡¢¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¹Á¼ÒÄ¹¤ËÊó¹ð¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤òÀ¤´Ö¤Ë¸øÉ½¤»¤º¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡×¤«¤éÃæµï¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤º¡¢ÈÖÁÈ¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èï³²½÷À¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È¶ì¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡Ö101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¡Ö°¦¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤Ë¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥Õ¥¸²«¶â´ü¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤µ¤ì¤ëÂçÂ¿»á¤â¡¢²áµî¤Ë¤¢¤ëµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçÂ¿»á¤¬¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥Þ¤Î´ú¼ê¤È¸À¤ï¤ì¤¿Åö»þ¡¢¿·¿Í½÷Í¥¤Ç¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤ÈÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡ÂçÂ¿»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡Ö·î9¡×¥Ö¡¼¥à¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1991Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼ÆÌç¤Õ¤ß¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ê58¡Ë¡¢¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤ÏÅ¸³«¤µ¤ì¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨32¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢¼çÂê²Î¤Î¾®ÅÄÏÂÀµ¡Ê77¡Ë¤Î¡Ö¥é¥Ö¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÆÍÁ³¤Ë¡×¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÂ¿»á¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÀÖÌ¾¥ê¥«Ìò¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿ÎëÌÚ¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÂçÂ¿»á¤Ï¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¶´¤Þ¤Ã¤¿¼êÄ¢¤òÃÖ¤Ëº¤ì¤¿¤¬¡Ä¡Ä
¡¡Âç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´´Éô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡ÖÂçÂ¿»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø°¦¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤Ë¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝÆàÈþ¤Ï¡¢Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ê¥×¥í°ì²¡¤·¤Î½÷Í¥¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÂ¿»á¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤Ï¥Õ¥¸¤ËÌÔ¹³µÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÂ¿»á¤¬ÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥¸¤Î¾åÁØÉô¤ÏÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈà¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤¬ÀäÂç¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î·ï¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡É®¼Ô¤âÅö»þ¡¢ÂçÂ¿»á¤ÎÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ò¼èºà¤ÇË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÂ¿»á¤ÏÎëÌÚ¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡ÖÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¸å¡¢¸ø½°ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÃÖ¤Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÂ¿»á¤Î¼êÄ¢¤ò¤¢¤ë½µ´©»ï¤¬Æþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÄ¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÂ¿»á¤¬ÊÝÆàÈþ¤ÈÎ¹¹ÔÀè¤Ç»£¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼êÄ¢¤¬½¦ÆÀÊª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Í¥¿¤Ï¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½÷À½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¹¾¸ýÍÎ²ð¡Ê57¡Ë¤ÈÇ®°¦¤¬È¯³Ð¤·¡¢Æñ¤òÆ¨¤ì¤¿ÂçÂ¿»á¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÔÀ®¶ÉÄ¹¡¢¾ïÌ³¡¢ÀìÌ³¤È½ÐÀ¤¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¸½ºß¡¢ÍÎÏ·ÏÎó¶É¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£
¡¡
¡¡¥Õ¥¸´´Éô¼Ò°÷¤Î¾åÇ¼µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ØÀ¤Î¾åÇ¼¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÂçÂ¿»á¤â¡¢Ãæµï¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´ØÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤À¤±¤Ë¡¢Â¾¿Í»ö¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÊËÜÂ¿·½¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹¤¬²ñ¸«¤â³«¤«¤º¡¢Ã¦ÅÆ¤Î¤´¤È¤¯·ÝÇ½³¦¤«¤éµî¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÃæµïÀµ¹¤Þ¤ë¤Ç¡È¤È¤ó¤º¤é¡É¤Î°úÂàÉ½ÌÀ¡Ä¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º²¹¼¼¡É°é¤Á¤æ¤¨·ç¤¤¤Æ¤¤¤ëÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤ËÈãÈ½»¦Åþ¡Ä¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£