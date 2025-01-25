¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡Ò¤â¤¦¸«Ë°¤¤¿¡Ó¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖAC¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈÎ¥¤ì¤ÎÃÏ¹ö³¨¿Þ
¡Ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤¤¤Á¤Ð¤ó¥¥Ä¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¤¤Þ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÌÌÇò¤¤¡×¡¡³Î¤«¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¶áÇ¯¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ó
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤ÏÇ¯¼ý²¯Ä¶¤¨¡ªºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÎ¢¤Ë¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ö¡¼¥à
¡¡¤¢¤ëÃËÀ¤Î¤½¤ó¤Ê¾¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏCMº¹¤·»ß¤á¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¤Û¤ÜAC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡ÒºÇ¶á¤ÎAC¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ó¤Ê¤ó¤ÆÌ¯¤Ê´¶¿´¤Î¤µ¤ìÊý¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤¦¤âÂ³¤¯¤È¡¢¡Ò¤¤ó¤Ë·¯¤Î´é¤â¸«Ë°¤¤¿¡Ó¡Ò¤â¤¦¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ó¤Ê¤ó¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤â¤è¤¯Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡Ê46¡á¼Ì¿¿¡Ë¤Ï¸½ºß¡¢¸¡Ì®¤ÎÊýË¡¤È·ò¿Ç¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤Ê¤«¤ä¤Þ¡¢¸¡Ì®¡ª¡×¤È¤¤¤¦AC¤ÎCM¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¡¡¤¤ó¤Ë·¯°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ö·è¤á¤Ä¤±·º»ö¡×¤ÎÅèÅÄµ×ºî¡Ê69¡Ë¤È¤«¡¢ËÉºÒ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Î3Æü¤Ö¤ó¡×¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡Ê23¡Ë¡¢¡Ö¤³¤É¤â¿©Æ²¤Ï¤¢¤Ê¤¿¿©Æ²¡×¤Î¾¾½ÅË¡Ê62¡Ë¡¢Äê´üÅª¤ÊÄ°ÎÏ¸¡ºº¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ö±ýÇ¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê60¡Ë¤Ê¤ó¤ÆÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤â¡¢¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤«¡£
¡ÖºÒ³²Ä¾¸å¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿AC¤ÎCM¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤âÈãÈ½Åª¤Ê¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«¶È¼«ÆÀ¤Î¡È·êËä¤á¡É¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë¡Ô¸«Ë°¤¤¿¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÜ¤âÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Íµ¤¼Ô¤Î¤¤ó¤Ë·¯¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡£¥Ü¥é¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇCM¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ºá¤Ï¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íË«¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¡£¹¥´¶ÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Ì¯¤ÊÎ®¤ì¤¬¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤ò½Â¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¹¤®¤ë¤«¤é¡Ó¤È½Õ°Ê¹ß¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥®¥ã¥é¤òÃÆ¤á¤ë¤È¤â»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥®¥ã¥é°Ê³°¤Ë¡Ò½Ð±é¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡Ó¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¹â¹¥´¶ÅÙ¤ÎS¥é¥ó¥¯¡¢A¥é¥ó¥¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ïº£¸å¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë½Ð±é¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÈÖÁÈ¤¬¿¬¤¹¤Ü¤ß¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡TVer¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¡Ê24Æü»þÅÀ¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¶ÌîºÚÌ¾¡Ê30¡Ë¼ç±é¤Î·î9¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×¤°¤é¤¤¤À¡£¤½¤ì¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡È¶ÛµÞ»öÂÖ¡É¤È¤¤¤¦ÈéÆù¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤ÎÇ¯¼ý¤Ï²¯Ä¶¤¨¤Î²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤«¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤ÏÇ¯¼ý²¯Ä¶¤¨¡ªºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÎ¢¤Ë¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ö¡¼¥à¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤ÎCM¤Ë¤ª¤±¤ëÁÊµáÎÏ¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£