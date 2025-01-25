ÎáÏÂÈÇ¡¦¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÎëÌÚ¿Ç·¡õ±Æ»³Í¥²Â¡£¡Ö¸¶ºîÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¤«¤é¡×µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬
ËÜµÜ¤Ò¤í»Ö¤µ¤ó¸¶ºî¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬ÎáÏÂ¤Î»þÂå¡¢¿·¤¿¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡Ú¶Ç¡ÛÊÔ¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡Ú³¡¡ÛÊÔ¡Ù¡Ê2·î7Æü¸ø³«¡Ë¤Î2Éôºî¤¬Ï¢Â³¸ø³«¡£ÀÄ¿¹¸©¤Ç¥Þ¥°¥íµù»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÌðÅç¶âÂÀÏº¤¬¡¢¤¢¤ë½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¼ê·úÀß²ñ¼Ò¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¡¢Åìµþ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
´öÅÙ¤â±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ÈÎáÏÂÈÇ¡É¤Ç¡¢¶âÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚ¿Ç·¤µ¤ó¤È¡¢¥ä¥Þ¥È·úÀß¤ÎÆ±Î½¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁ°ÅÄ°ìÈþ¤ò±é¤¸¤ë¡¢±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¸ß¤¤¤ò¤Ù¤¿Ë«¤á¤·¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£
¢¡¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ÌðÅç¶âÂÀÏº¤ò¤ä¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤È¤Ï¡ÊÎëÌÚ¡Ë
¡½¡½¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¡õ²áµî¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤è¤ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤âÊ¿À®À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ÌðÅç¶âÂÀÏº¤ò¤ä¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÎáÏÂ¤Ë¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¶âÂÀÏº¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Æ»³¡§Ä¹¤¤´Ö¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÎáÏÂÈÇ¤È¤¤¤¤¤Ä¤Ä¤É¤Î»þÂå¤Ç¤â¿Í¤Ë»É¤µ¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡§¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤¬Åìµþ¤Ë½Ð¤ÆÍè¤Æ¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ç¿å¤ä¤ê¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÂÐÏÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
±Æ»³¡§»ä¤¬¤½¤Î¿å¤ä¤ê¤ò¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¡Ê¤È¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¡¦°ìÈþ¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤È°ã¤¦¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤·Ù²ü¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ã¤ÆÃ¯¤·¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÈþ¤âºÇ½é¤Ï¶âÂÀÏº¤Ë·Ù²ü¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ä¿´¤Ç²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¶âÂÀÏº¤Î»Ñ¤ÏËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÐÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¼Â´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¶âÂÀÏº¤ÎÂ¸ºß¤ä¿ÍÊÁ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡Ê±Æ»³¡Ë
¡½¡½²áµî¤Ë¤â±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Íµ¤ºî¤Ç¤¹¡£²áµîºî¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ï¡£
ÎëÌÚ¡§¹â¶¶¹îÅµ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤â¡¢±Ê°æÂç¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤â¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¥¢¥Ë¥áÈÇ¤â¸«¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸¶ºî¤âÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶âÂÀÏº¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÎáÏÂÈÇ¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¶âÂÀÏº¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤è¤êÇúÈ¯ÎÏ¤Ë°î¤ì¤¿Ç®¤¤¶âÂÀÏº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡§À¼¤¬¸Ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½±Æ»³¤µ¤ó¤Ï²áµîºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
±Æ»³¡§¤â¤È¤â¤È¶âÂÀÏº¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÇÒ¸«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ê°æ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤È¡¢Ìòºî¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¸¶ºîÌ¡²è¤òÁ´´¬ÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é°ì¸þ¤Ë°ìÈþ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£±Ç²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Á´´¬ÆÉÇË¤·¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤âÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤É¡¢¶âÂÀÏº¤ÎÂ¸ºß¤ä¿ÍÊÁ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÂÀÍÛ¤ÎÊý¸þ¤ò¸þ¤¯¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤Î¤È»÷¤¿´¶³Ð¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¶âÂÀÏº¤¬¿´¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤è¤ê´¶¤¸¤ëÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£
¢¡±Æ»³¤µ¤ó¤Ï¿Í¤Î²û¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤ÊÊý¤Ç¤¹¡ÊÎëÌÚ¡Ë
ÎëÌÚ¡§¶âÂÀÏº¤ÎÎÉ¤µ¤ò¡¢´Ø·¸ÃÍ¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¼«¿È¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸½¾ì¤Ç¤Ï·ë¹½²ñÏÃ¤ò¡©
ÎëÌÚ¡§±Æ»³¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í¤Î²û¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤ÊÊý¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤Ï³ä¤È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡Ú¶Ç¡ÛÊÔ¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡Ú³¡¡ÛÊÔ¡Ù¡Ê2·î7Æü¸ø³«¡Ë¤Î2Éôºî¤¬Ï¢Â³¸ø³«¡£ÀÄ¿¹¸©¤Ç¥Þ¥°¥íµù»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÌðÅç¶âÂÀÏº¤¬¡¢¤¢¤ë½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¼ê·úÀß²ñ¼Ò¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¡¢Åìµþ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
´öÅÙ¤â±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ÈÎáÏÂÈÇ¡É¤Ç¡¢¶âÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚ¿Ç·¤µ¤ó¤È¡¢¥ä¥Þ¥È·úÀß¤ÎÆ±Î½¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁ°ÅÄ°ìÈþ¤ò±é¤¸¤ë¡¢±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¸ß¤¤¤ò¤Ù¤¿Ë«¤á¤·¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£
¡½¡½¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¡õ²áµî¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤è¤ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤âÊ¿À®À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ÌðÅç¶âÂÀÏº¤ò¤ä¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÎáÏÂ¤Ë¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¶âÂÀÏº¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Æ»³¡§Ä¹¤¤´Ö¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÎáÏÂÈÇ¤È¤¤¤¤¤Ä¤Ä¤É¤Î»þÂå¤Ç¤â¿Í¤Ë»É¤µ¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡§¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤¬Åìµþ¤Ë½Ð¤ÆÍè¤Æ¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ç¿å¤ä¤ê¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÂÐÏÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
±Æ»³¡§»ä¤¬¤½¤Î¿å¤ä¤ê¤ò¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¡Ê¤È¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¡¦°ìÈþ¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤È°ã¤¦¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤·Ù²ü¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ã¤ÆÃ¯¤·¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÈþ¤âºÇ½é¤Ï¶âÂÀÏº¤Ë·Ù²ü¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ä¿´¤Ç²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¶âÂÀÏº¤Î»Ñ¤ÏËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÐÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¼Â´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¶âÂÀÏº¤ÎÂ¸ºß¤ä¿ÍÊÁ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡Ê±Æ»³¡Ë
¡½¡½²áµî¤Ë¤â±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Íµ¤ºî¤Ç¤¹¡£²áµîºî¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ï¡£
ÎëÌÚ¡§¹â¶¶¹îÅµ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤â¡¢±Ê°æÂç¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤â¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¥¢¥Ë¥áÈÇ¤â¸«¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸¶ºî¤âÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶âÂÀÏº¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÎáÏÂÈÇ¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¶âÂÀÏº¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤è¤êÇúÈ¯ÎÏ¤Ë°î¤ì¤¿Ç®¤¤¶âÂÀÏº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡§À¼¤¬¸Ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½±Æ»³¤µ¤ó¤Ï²áµîºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
±Æ»³¡§¤â¤È¤â¤È¶âÂÀÏº¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÇÒ¸«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ê°æ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤È¡¢Ìòºî¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¸¶ºîÌ¡²è¤òÁ´´¬ÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é°ì¸þ¤Ë°ìÈþ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£±Ç²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Á´´¬ÆÉÇË¤·¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤âÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤É¡¢¶âÂÀÏº¤ÎÂ¸ºß¤ä¿ÍÊÁ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÂÀÍÛ¤ÎÊý¸þ¤ò¸þ¤¯¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤Î¤È»÷¤¿´¶³Ð¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¶âÂÀÏº¤¬¿´¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤è¤ê´¶¤¸¤ëÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£
¢¡±Æ»³¤µ¤ó¤Ï¿Í¤Î²û¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤ÊÊý¤Ç¤¹¡ÊÎëÌÚ¡Ë
ÎëÌÚ¡§¶âÂÀÏº¤ÎÎÉ¤µ¤ò¡¢´Ø·¸ÃÍ¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¼«¿È¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸½¾ì¤Ç¤Ï·ë¹½²ñÏÃ¤ò¡©
ÎëÌÚ¡§±Æ»³¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í¤Î²û¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤ÊÊý¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤Ï³ä¤È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£