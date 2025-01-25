75ºÐ¤Ç¥¬¥¯¥Ã¤È¤¯¤ë¿Í¤È¸µµ¤¤Ê¿Í¤Î°ã¤¤¤Ï¥³¥ì¡Ä¸½Ìò°å»Õ¤¬¸¡¿Ç´«¤á¤ëŽ¢ÄË¤¯¤â¶ì¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¤¬½ÅÂç¤Ê¼ÀÉÂ¤ÎÌ¾Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀÞÌÐÈ¥¡Ø¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·²÷Ï·½Ñ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÃË½÷¤È¤â´Å¤¯¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤50ºÐ¤«¤é¤Î¡Ö¹üÌ©ÅÙ¤ÎÄã²¼¡×
¿Í¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢¹ü¤ÏÄ¹¤¯¡¢ÂÀ¤¯¡¢¾æÉ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢À®¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ºÇ¤âÀ®½Ï¤¹¤ë¡£¡Ö¹ü¤ò¹½À®¤¹¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤¬¹ü¤Ë¤É¤Î¤°¤é¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÉ½¤¹¡Ö¹üÌ©ÅÙ¡×¤Ï¡¢20ºÐ¤´¤í¤ËºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢50ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤³¤í¤«¤é¿·ÄÄÂå¼Õ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢¹üÌ©ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¹üÌ©ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ü¤¬¤â¤í¤¯¤Ê¤ê¡¢¹üÀÞ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¤¬¹üÁÆò¢¾É¤À¡£¹üÀÞ¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ÏÇ¯Îð¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¼ê¼ó¡ÊÜö¹ü¡Ë¤äÇØÃæ¡ÊÀÔÄÇ¡Ë¡¢Â¤ÎÉÕ¤±º¬¡ÊÂçÂÜ¹ü¡Ë¤Ê¤É¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¼ã¤¤¤³¤í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹üÌ©ÅÙ¤¬70¡ó°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¹üÁÆò¢¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£
¹üÁÆò¢¾É¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¹ü¤ÎÏ·²½¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î·çË³¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥àÉÔÂ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¿¼¤¤¤¿¤áÊÄ·Ð¸å¤Î½÷À¤ËÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÃËÀ¤Ë¤âµ¯¤³¤ë¡£ÃËÀ¤Ï¤È¤¯¤Ë¡¢80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¹üÁÆò¢¾É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¹üÁÆò¢¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¥É¥ß¥Î¹üÀÞ¡×¤¬µ¯¤¡¢ÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¾ì¹ç¤â
¹üÁÆò¢¾É¤Ï¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È»þÂå¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ëÉÂµ¤¤À¤¬¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£ÀÎ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¹üÁÆò¢¾É¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÄ¹À¸¤¤¹¤ë¿Í¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹üÁÆò¢¾É¤Ë¤è¤ë¹üÀÞ¤¬ÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢°ìÅÙ¹üÀÞ¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÊÌ¤Î¹üÀÞ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡Ö¥É¥ß¥Î¹üÀÞ¡×¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Êâ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡¢ÇØÃæ¤¬Âç¤¤¯¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÆâÂ¡¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ü¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¶ÚÆù¤ä´ØÀá¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤¿¤ê¡¢Æ°¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë±¿Æ°´ïÁ´ÂÎ¤Î·ò¹¯¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹üÁÆò¢¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿´Â¡¤ä·ì´É¤ÎÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤¿¤«¤¬¹ü¡£¤¿¤«¤¬¹üÀÞ¡£À¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡£¹ü¤³¤½¤¬·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëµÞ½ê¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¹üÁÆò¢¾É¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤»ö¼Â
»ä¤¬¹ü¤Î¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¡¢°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Âè»°Æâ²Ê¤Ë¸¦µæÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ¶É¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤Ë¡¢¶µ¼ø¤«¤é¡Ö¥«¥ë¥·¥¦¥àÂå¼Õ¤Î¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¿¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥àÂå¼Õ¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤é¤º¡¢Á´¤¯Ì¤³«Âó¤ÎÊ¬Ìî¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬Âè°ì¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ï·Ç¯ÉÂ³Ø¶µ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥«¥ë¥·¥¦¥àÂå¼Õ¤Î¸¦µæ¤ÏÂ³¤±¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥¦¥Ê¥®¥«¥ë¥·¥È¥Ë¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Î³ÎÇ§¤È¡¢¹üÁÆò¢¾É¼£ÎÅÌô¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢1993Ç¯¤ËÀ½Â¤¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤â1985Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¹üÁÆò¢¾É¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¡ÖÇ¯¤ò¤È¤ì¤Ð¹ø¤¬¶Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£»ä¤Ï¡¢¹üÁÆò¢¾É¤¬½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î·çË³¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥àÉÔÂ¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ë¹âÎð¼ÔÆÃÍ¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹üÀÞ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹âÎð¼Ô¤ÎQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢À¤¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¹üÁÆò¢¾ÉºâÃÄ¤ÎÈ¯Â¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢1991Ç¯¤ÎÀßÎ©»þ¤«¤éÍý»ö¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£2001Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºâÃÄ¤Î¼ç¤Ê»ö¶È¤Ï¡¢¹üÁÆò¢¾É¤Î¸¦µæ¤ËÂÐ¤¹¤ë½õÀ®¤È¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ø¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤À¡£»ÔÌ±¸ø³«¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î°å»Õ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ü¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤ê¡¢ËèÇ¯10·î20Æü¤Î¡ÖÀ¤³¦¹üÁÆò¢¾É¥Ç¡¼¡×¤Ë¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¸¶½É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁã³û¤Ç·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê·¼È¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¢£¹üÁÆò¢¾É¤ÎÀøºß´µ¼Ô¿ô¤ÏÌó1590Ëü¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä
¤½¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë2018Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹üÁÆò¢¾É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï99.3¡ó¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤«¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï71.7¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¡¢º£¤Ç¤Ï¤³¤ÎÉÂµ¤¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤ÎËÜÅö¤ÎÉÝ¤µ¤Þ¤ÇÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹üÁÆò¢¾É¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç¤ï¤º¤«5.3¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹üÁÆò¢¾É¤ÎÀøºß´µ¼Ô¿ô¤ÏÌó1590Ëü¿Í¤â¤¤¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÌôÊªÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï20¡Á30¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£ÄË¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¸¡¿Ç¼õ¿ÇÎ¨¤¬Äã¤¤
¹üÁÆò¢¾É¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÄË¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¤Ê¤É¤Î¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸¡¿Ç¤ä¼£ÎÅ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹üÀÞ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¹üÁÆò¢¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¡¢¼«Î©¤·¤¿¹âÎð¼Ô¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¸¡¿Ç¤ä¼£ÎÅ¤ò¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±¡¢¹üÁÆò¢¾É¤È¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¹üÀÞ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¡£»ä¤Ï¹ü¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤³¤È¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¼Ò²ñ¤Î¹âÎð²½¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹üÁÆò¢¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¢£¿ÈÂÎµ¡Ç½¤Ï¤æ¤ë¤æ¤ë¤ÈÄã²¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢75ºÐ¤Ç¥¬¥¯¥Ã¤ÈÍî¤Á¤ë
¿Í¤ÎÂÎ¤ÎÏ·¤¤Êý¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÏ·²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¿Í¤¬Ç¯¤ò¤È¤ë¤Î¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢ÉÂµ¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ïµ¡Ç½¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¿ê¤¨¡¢¤æ¤ë¤æ¤ë¤Èºä¤ò²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²¼¤êºä¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Õ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤ÊÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤ß¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹üÀÞ¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ò¹¯¾õÂÖ¤òµÞ·ã¤Ë°²½¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
75ºÐ°Ê¹ß¤Ë¥¬¥¯¥Ã¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ï¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¹ü¤¬Ï·²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¹üÀÞ¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¤½¤ì¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¡£75ºÐ°Ê¹ß¤â¤æ¤ë¤ä¤«¤ÊÏ·²½¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ï¡¢¹ü¤¬¾æÉ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¾ò·ï¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¢£¡Ö¤â¤¦ÃÙ¤¤¡×¤È»×¤ï¤º¡¢º£¤«¤é¤Ç¤â¼ÂÁ©¤·¤¿¤¤¹üÀÞÍ½ËÉ¤Î3ÂçÂÐºö
¸µµ¤¤ÇÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹ü¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¡¢¹üÀÞ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¹ü¤ò¶¯¤¯¤·¹üÀÞ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÂÐºö¤Ï¤³¤Î3¤Ä¤À¡£
¡Å¾ÅÝ¤òËÉ¤°
¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÀÝ¼è¤¹¤ë
£Æü¸÷Íá¤ò¤¹¤ë
Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é²¿¤ò¤·¤Æ¤â¼êÃÙ¤ì¤À¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤«¤é¤Ç¤â·è¤·¤ÆÃÙ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¼¤Òº£Æü¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢£¼«Âð¤Î´Ä¶¤ò¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Å¾¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
¡Å¾ÅÝ¤òËÉ¤°
ÂçÂÜ¹ü¤Î¹üÀÞ¤òµ¯¤³¤¹¸¶°ø¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤¬Å¾ÅÝ¤À¡£¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÇÅ¾¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÏ·²½¤Î°ì¤Ä¤È¤â¤¤¤¨¡¢»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Äµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Õ¤é¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢Êª¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤ê¤·¤ÆÅ¾¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
À¸ÍýÅª¤ÊÏ·²½¸½¾Ý¤Î¤Û¤«¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢ÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤äËö¾¿¿À·Ð¾ã³²¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤ä¡¢¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ËÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÌô¤¬¸¶°ø¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢Ç¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤éÅ¾¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¾ï¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¡£¾²¤äÉß¤Êª¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÃÊº¹¡¢¤¹¤Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¾²¡¢¾²¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¾ã³²Êª¡ÊÊâ¤¯¤È¤¤Ë¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÊª¡Ë¤Ê¤É¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É÷Ï¤¾ì¤ä¥È¥¤¥ì¡¢³¬ÃÊ¡¢¸¼´Ø¤Ê¤É¤Ë¼ê¤¹¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¥³¡¼¥ÉÎà¤ÏÊâ¤¯¤È¤¤Ë¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢°Å¤¤¾ì½ê¤Ï¾ÈÌÀ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤âÉ¬Í×¤À¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Äê´üÅª¤Ê±¿Æ°¤Ë¤è¤ê¶ÚÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£»¶Êâ¤äÂÎÁà¤Î¤Û¤«¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤ÏÅ¾ÅÝÍ½ËÉ¤ËÂÀ¶Ë·ý¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡³£Åª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤è¤êÂÀ¶Ë·ý¤Î¤Û¤¦¤¬Å¾ÅÝÍ½ËÉ¤ËÍ¸ú¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ë¡£
¢£1Æü¤ÎÌÜ°Â¤Ï700¡Á800mg¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀÝ¼è¤»¤è
¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÀÝ¼è¤¹¤ë
¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ï¡¢¥·¥·¥ã¥â¤ä´³¤·¤¨¤Ó¡¢¥·¥¸¥ß¤Î¤è¤¦¤Êµû²ðÎà¡¢Æ¦Éå¤äÇ¼Æ¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂçÆ¦À½ÉÊ¡¢µíÆý¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÆýÀ½ÉÊ¡¢¾®¾¾ºÚ¤ä¥Á¥ó¥²¥óºÚ¡¢¤Ò¤¸¤¡¢ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¡¢¤¤¤ê¤´¤Þ¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¡¦³¤ÁôÎà¡¦¼ï¼ÂÎà¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤À°Ç±À¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¸úÎ¨¤è¤¯¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£°Ê²¼¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¡£
¡¦1Æü3¿©¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¡Ê¹âÎð¼Ô¤Î¹üÎÌ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿Äã±ÉÍÜ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â1Æü3²ó¤Î¿©»ö¤ÇÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤òÉÔÂ¤Ê¤¯¤È¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡Ë
¡¦1Æü¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥àÀÝ¼èÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤Ï700¡Á800mg¡ÊµíÆý¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢Æ¦Éå¤Î¤Ê¤«¤«¤é1Æü¤Ë2ÉÊ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¤¡Ë
¡¦µíÆý¤äÆ¦Æý¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯¡ÊÃ¦»éÊ´Æý¡Ë¤â³èÍÑ¤·¤è¤¦¡ÊµíÆý¤äÆ¦Æý¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤à¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¡¢¤ß¤½½Á¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤â¡£¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°û¤ßÊª¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥Á¥å¡¼¤ä¥Õ¥é¥¤¤Î°á¡¢Íñ¾Æ¤¡¢ÌîºÚßÖ¤á¤Ê¤É¤ÎÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡Ë
¡¦µû¤Ï¹ü¤Þ¤Ç°¦¤·¤Æ¡Êµû¤Ï¹ü¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡£¹ü¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¼Ñ´³¤·¤ä¤¸¤ã¤³¡¢¿Ý¤ÇÆð¤é¤«¤¯Ä´Íý¤·¤¿ÆîÈÚÄÒ¤±¤ä¥Þ¥ê¥Í¡¢¹ü¤´¤È¤¹¤ê¿È¤Ë¤·¤¿¤Ä¤ß¤ì¤Ê¤É¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤È¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¡Ë
¡¦¼«²ÈÀ½¤Î´ÊÃ±¤Õ¤ê¤«¤±¤Ç¥«¥ë¥·¥¦¥àÊäµë¡Êºù¥¨¥Ó¤ä¾®µû¡¢¤´¤Þ¡¢¥ï¥«¥á¡¢³¤ÂÝ¤Ê¤É¤ò¤¹¤êÈ¤ä¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ÇºÙ¤«¤¯Ê´ºÕ¤·¤Æ¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Õ¤ê¤«¤±¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤ë¡£¼êºî¤ê¤¹¤ì¤Ð»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤è¤êÅº²ÃÊª¤ä±öÊ¬¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë
¡¦¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óD¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óK¤È°ì½ï¤Ë¤È¤ë¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÎµÛ¼ý¤ò½õ¤±¡¢¹ü¤ò¾æÉ×¤Ë¤·¤Æ¶ÚÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡£¥Ó¥¿¥ß¥óK¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò¹ü¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡£¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ïµû¤ä´³¤·¤·¤¤¤¿¤±¤Ê¤É¤Î¥¥Î¥³Îà¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óK¤ÏÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤äÇ¼Æ¦¡¢³¤ÁôÎà¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ë
¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¹üÁÆò¢¾ÉºâÃÄ¤Î¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤è¤ê¡Ë
¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ï¡¢¿©»ö¤«¤é¤È¤ë¾ì¹ç¤Ï¤È¤ê¤¹¤®¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥àÀ½ºÞ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¤¤ÏÎÌ¤òÄê¤á¡¢¤È¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌôºÞ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬¤º°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£ÂÎÆâ¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¿¿Åß¤Ç¤âÆü¸÷Íá¤¹¤ë
£Æü¸÷Íá¤ò¤¹¤ë
¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¡£»ç³°Àþ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤·¤ß¤ä¤·¤ï¤Ê¤É¤ÎÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤äÈéÉæ¤¬¤ó¤Ê¤É¡¢°¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÈéÉæ¤Ë»ç³°Àþ¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óD¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡£¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢È©¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òºî¤ëÎÏ¤â¡¢³èÀ²½¤µ¤»¤ëÎÏ¤â¿ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿©»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¸÷Íá¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òÊä¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£
Ä¹»þ´Ö¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Æü15¡Á30Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç½½Ê¬¤À¡£²Æ¾ì¤ÏÆüº¹¤·¤Î¶¯¤¹¤®¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÏÈò¤±¡¢Åß¾ì¤ä¤¯¤â¤ê¡¢±«¤ÎÆü¤Ï¤ä¤äÄ¹¤á¤Ë»þ´Ö¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¤¡£
Æü¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Ç¾Æâ¤Ë¡Ö¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡×¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£»¶Êâ¤â·ó¤Í¤Æ¡¢¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¼¤ÒÆü¸÷Íá¤ò¤·¤è¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£¹âÎð¼Ô¤Ç¤â¤½¤ì¤Û¤É¶ìÏ«¤»¤º¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
----------
ÀÞÌÐ È¥¡Ê¤ª¤ê¤â¡¦¤Ï¤¸¤á¡Ë
°å»Õ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¹üÁÆò¢¾ÉºâÃÄÍý»öÄ¹¡¢ÅìµþÅÔ·ò¹¯Ä¹¼÷°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼Ì¾ÍÀ±¡Ä¹¡£1935Ç¯1·îÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢86Ç¯ÅìÂç°å³ØÉôÏ·Ç¯ÉÂ³Ø¶µ¼¼¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¡£Ï·Ç¯°å³Ø¡¢¤È¤¯¤Ë¥«¥ë¥·¥¦¥àÂå¼Õ¤ä¹üÁÆò¢¾É¤òÀìÌç¤Ë¸¦µæ¤È¶µ°é¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÆüËÜÏ·Ç¯°å³Ø²ñÍý»öÄ¹¡Ê95¡Á2001Ç¯¡Ë¤âÌ³¤á¤¿¡£ÅìÂçÂà´±¸å¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÏ·¿Í°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼±¡Ä¹¤ä·ò¹¯²Ê³ØÂç³Ø³ØÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï°å»Õ¤È¤·¤Æ¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ë½µ4Æü¶ÐÌ³¤¹¤ë¡£
----------
¡Ê°å»Õ ÀÞÌÐ È¥¡Ë