¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥ë¥ß¥ó¤Î¤´¤È¤·¡£¶õÃæ¤Ç¤â±éÁÕ¤Ç¤¤ë¼·¿§¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É
Ì¤ÍèÅª¸°È×ÂÎ¸³¡ª
5¼¡¸µ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤³¤ÈSeaboard¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëROLI¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖROLI Piano¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î³Ú´ï¸«ËÜ»Ô¡ÖNAMM 2025¡×¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡£¤Ê¤ó¤È¶õÃæ¤Ç¤â±éÁÕ¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡ª
¸°È×¤È¶õÃæ¡¢¥À¥Ö¥ë¤Î±éÁÕ¥¹¥Æ¡¼¥¸
Æ°²è¤ÎÃæÈ×¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢±éÁÕ¼Ô¤¬¼ê¤ò¶õÃæ¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ²»¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¸°È×¤Î±ü¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡ÖAirwave¡×¤Ê¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¤ª¤«¤²¡£
¡ÖROLI Piano¡×¤È¡ÖAirwave¡×¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸°È×¤Î±éÁÕ¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ë¥ß¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¶õÃæ¤Ç¤Î¥µ¥¦¥ó¥ÉÀ©¸æ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎËâ½Ñ»Õ¡£
¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡ÖROLI Piano¡×¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇROLI¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÖPiano M¡×¤Î49¸°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥×¥ì¥¤¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸°È×Ã±°Ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥Ù¥ó¥É¤ä¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤Î¸°È×¤Ë¤Ï¤Ê¤¤±éÁÕÀ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¹¡£
¡ÖAirwave¡×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶õÃæ¤Ç¤â±éÁÕ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¤§¡£
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ô¥¢¥Î³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤â
¤Þ¤¿¡¢AIµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Ô¥¢¥Î³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡ÖAI Piano Assistant¡×¤âÈ¯É½¡£°ÊÁ°¤«¤é¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥¢¥Î³Ø½¬¤Ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Á¤é¤â¡ÖAirwave¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë±éÁÕÀ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤â½é¿´¼Ô¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¸þ¤±¤Ë¤ÏLogic Pro¤Ç¡ÖAirwave¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥â¤â¡£Seaboard¤È¤âÊ»ÍÑ¤Ç¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
¤â¤Ï¤ä¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÍ·¤Ù¤ëMIDI¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤À¥³¥ì¡£Ã±ÂÎ¤Ç»È¤¨¤¿¤éÌ´¤¬¹¤¬¤ê¤ó¤°¡£
¡ÖROLI Piano¡×¤È¡ÖAirwave¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤â³Ø½¬¼Ô¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ROLI¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¤ªÆÀ¤ÊÁá´üÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¡¢2025Ç¯4·îº¢¤Ë½Ð²ÙÍ½Äê¡£
Source: ROLI, YouTube 1, 2, 3, 4, 5