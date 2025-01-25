¤ª½é¤Ç¤¹¡ªÀÐÀî¸©»º¤Î¥«¥Ë¤ò¿©¤Ù¤¿IMP. ÎëÌÚÂç²Ï¤µ¤ó ¡ÖÉáÄÌ¤Î¥«¥Ë¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡× ¡È²ÃÇ½¥¬¥Ë¡É¤È¡È¹áÈ¢¥¬¥Ë¡É Ç°´ê¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤òÂçËþµÊ¡ª
2023Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿7¿ÍÁÈ¤ÎÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡¦IMP.¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¡¢ÎëÌÚÂç²Ï¤µ¤ó¤ÏÀÐÀî¸©¤Î³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©»º¤Î¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡Ö²ÃÇ½¡Ê¤«¤Î¤¦¡Ë¥¬¥Ë¡×¤òÁ°¤ËÂç²Ï¤µ¤ó¤âÂç¶½Ê³¤Ç¤¹¡£
¢¨¼èºà¤Ï2024Ç¯12·î»þÅÀ
¶âÂô»Ô¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É¤Î²Ã²ì»Ô¡¦¶¶Î©ÃÏ¶è¡£¹¾¸Í¤«¤éÌÀ¼£¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿¡ÈËÌÁ°Á¥¡É¤Î´ó¹ÁÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÁ¥¼ç¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÉÙ¹ëÂ¼¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
IMP. ÎëÌÚÂç²Ï¤µ¤ó¡ÖÂ½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
¤³¤Î¶¶Î©¤Ç³Í¤ì¤ëÅß¤ÎÌ¾Êª¤¬¥«¥Ë¡ª½é¤á¤Æ¸«¤ëÂçÎÌ¤Î¥«¥Ë¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ëÂç²Ï¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤Ç³Í¤ì¤¿¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡Ö²ÃÇ½¥¬¥Ë¡×¡£¡È²Ã²ì¡É¤È¡ÈÇ½ÅÐ¡É¤«¤é1Ê¸»ú¤º¤Ä¼è¤Ã¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Ì¾¾Î¤Ç¡¢2006Ç¯¤«¤é¤½¤ÎÌ¾¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²½¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µù¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë´ü´Ö¤Ï11·î6Æü¤«¤éÍâÇ¯¤Î3·î20Æü¤Þ¤Ç¤È¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿È¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¶Ë¾å¤Î²ÃÇ½¥¬¥Ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ç¤¹¡£¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ªÈþÌ£¤·¤¤¥«¥Ë¤Î¸«Ê¬¤±Êý
¤³¤ÎÆ»£²£°Ç¯¡¢¥Þ¥ë¥ä¿å»º¤ÎÅòÃ«À¿¼ÒÄ¹¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥«¥Ë¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡è§¤Ç¤¿¥«¥Ë¤Î¸«¶Ë¤áÊý
¥Þ¥ë¥ä¿å»º ÅòÃ«À¿¼ÒÄ¹¡Ö¹õ¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ë¤ß¤½¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¥«¥Ë¤ÎÎ¢ÌÌ¤ò¸«¤Æ¡¢¥ß¥½¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Êý¤¬¡¢¤è¤ê¿È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£¥«¥Ë¤¬É½¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤è¤ê¹ÃÍå¤Î¿§¤¬Ç»¤¤Êý¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡³è¥¬¥Ë¤Î¸«¶Ë¤áÊý
¥Þ¥ë¥ä¿å»º ÅòÃ«À¿¼ÒÄ¹¡Ö³è¤¤¿¥«¥Ë¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡£¥«¥Ë¤Î¹ÃÍå¤Î¹Å¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¥Ú¥³¥Ú¥³¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐOK¡×
IMP. ÎëÌÚÂç²Ï¤µ¤ó¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
ÅòÃ«¼ÒÄ¹¤¤¤ï¤¯¡¢¹ÃÍå¤¬¹Å¤¤¥«¥Ë¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¿È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤½¤¦¡£Âç²Ï¤µ¤ó¡¢ÀäÉÊ¥«¥ËÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¹ë²÷¤Ë¥Ñ¥¯¥ê
Å¹Æ¬¤ÇÁª¤ó¤À¥«¥Ë¤ò£²³¬¤Î¡Ö³äÁ¯¤·¤ó¤È¤¯¡×¤Ç¡¢ÀäÉÊ¥«¥ËÎÁÍý¤ËÄ´Íý¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Þ¤º¤Ï³ª»É¤·¡£¥«¥Ë¤Î³Ì¤ò¤à¤¤¤Æ¡¢¿È¤òÉ¹¿å¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ò¤í¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²Ö¤¬ºé¤¯¤Î¤Ï¿·Á¯¤Ê¾Ú¤Ç¤¹¡£
³ª»É¤·¤ò¾å¤«¤é¿â¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸ý¤ÎÃæ¤Ø¡£Âç²Ï¤µ¤ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
IMP. ÎëÌÚÂç²Ï¤µ¤ó¡Ö´Å¤¤¡ª»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¿È¤¬¥×¥ê¥×¥ê¡£¿·Á¯¤Ê¤Î¤¬¿©¤Ù¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏìÔÂô¡ª¡×
¥«¥Ë»É¤·¤Ï¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤«¤Ë¤ß¤½¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÅòÃ«¼ÒÄ¹¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¼¡¤ÏÄêÈÖ¤Î¾Æ¤³ª¡ª¤×¤¯¤×¤¯¤È¿È¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¿©¤Ù¤´¤í¤Ç¤¹¡£
IMP. ÎëÌÚÂç²Ï¤µ¤ó¡Ö¾Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹á¤Ð¤·¤µ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë»ÝÌ£¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡×¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÄ´ÍýÊýË¡¤Ç¿©¤Ù¤ë¶Ë¾å¥«¥Ë¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¡ª¥·¥á¤Ï³ø¤á¤·
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¹áÈ¢¥¬¥Ë¡×¤Î³øÈÓ¡ª
ÀÐÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥á¥¹¤ò¡Ö¹áÈ¢¡Ê¤³¤¦¤Ð¤³¡Ë¥¬¥Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹áÈ¢¥¬¥Ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢²ÃÇ½¥¬¥Ë¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÃÍå¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÌ¤À®½ÏÍñ¡ÖÆâ»Ò¡Ê¤¦¤Á¤³¡Ë¡×¤È¡¢Ãã¿§¤ÎÎ³¾õ¤ÎÍñ¡Ö³°»Ò¡Ê¤½¤È¤³¡Ë¡×¤¬ÀäÉÊ¡£¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢ÃÏ¸µÌ±¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹áÈ¢¥¬¥Ë¤Îµù´ü¤Ï12·î29Æü¤Þ¤Ç
IMP. ÎëÌÚÂç²Ï¤µ¤ó¡Ö¥«¥Ë¤Î¥À¥·¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤´ÈÓ¤ËÀ÷¤ß¤Æ¤Þ¤¹¡£¥×¥Á¥×¥Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡ªº£¸å¡¢ÉáÄÌ¤Î¥«¥Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
Ã¯¤â¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤ë¡¢ÀÐÀî¸©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅß¤ÎÌ£³Ð¡£¤³¤ÎÆü¤ÏËÌÎ¦¤é¤·¤¤ÆÞÅ·¤ÎÅß¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤è¤êµ¤Ê¬¤â¥«¥Ë¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¿á¤Èô¤ó¤Ç¤æ¤¤Þ¤·¤¿¡£