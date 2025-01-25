¶âÂô¶¥ÇÏ¡¦Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ï¥Ï¥¯¥µ¥ó¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹
¡¡1·î24ÆüÀÐÀî¸©¶¥ÇÏ»ö¶È¶É¤Ï¡¢2024Ç¯Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¡¦ºÇÍ¥½¨ÇÏ¡¦À®ÀÓÍ¥½¨¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±É¤¨¤¢¤ëÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¯¥µ¥ó¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÀïÀÓ¤¬8Àï5¾¡¤Ç¡¢½Å¾Þ¶¥Áö¤ÎÍø²ÈÇÖ¡¢É´ËüÀÐ¾Þ¡¢Ê¼¸Ë¥µ¥Þ¡¼¥¯¥¤¡¼¥ó¾Þ¡Ê±àÅÄ¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¡Ê±àÅÄ¡ËÍ¥¾¡¤ÈÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¼ýÆÀ¾Þ¶â¤¬Âè1°Ì¡Ê¼ýÆÀ¾Þ¶â3574Ëü±ß¡Ë¤ÈÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬ÁªÄêÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¶âÂô¶¥ÇÏ¡Û¥Ï¥¯¥µ¥ó¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¤Î°úÂà¼°¼ýÆÀ¾Þ¶â1°Ì
¡ÔÍ¥½¨ÇÏÉ½¾´¡Õ
Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¡§¥Ï¥¯¥µ¥ó¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹
ºÇÍ¥½¨2ºÐÇÏ¡§¥·¥ç¥¦¥¬¥Þ¥Ã¥¿¥Ê¥·
ºÇÍ¥½¨3ºÐÇÏ¡§¥Ê¥ß¥À¥Î¥¥¹
¡ÔÍ¥½¨¼ÔÉ½¾´¡Õ
¡¦Ä´¶µ»ÕÉôÌç¡¡
¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¾Þ¡§²ÃÆ£ÏÂ¹¨
839Àï149¾¡¡Ê¢¨¸òÎ®´Þ¤à¡Ë
¡¦µ³¼êÉôÌç¡¡
¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¾Þ¡§ÃæÅçÎ¶Ìé
713Àï169¾¡¡Ê¢¨¸òÎ®´Þ¤à¡Ë
¡¦±¹Ì³°÷ÉôÌç¡¡
¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¨¥ó¥×¥í¥¤¡¼¾Þ¡§Ä¹Åç¿Ê°ì
½ÐÁö²ó¿ô118²ó1Ãå36²ó¡Ê¸òÎ®´Þ¤à¡Ë