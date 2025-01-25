²ñ¼ÒÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÆ¥ËÜ¡×¡ÖË¡¿Í°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤Î¼èÆÀÊýË¡¡Ú»ÊË¡½ñ»Î¤¬²òÀâ¡Û
²ñ¼ÒÀßÎ©¸å¡¢»ö¶È¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ¥ËÜ¡ÊÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¡Ë¡×¤È¡ÖË¡¿Í°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ò¿×Â®¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Æ¥ËÜ¤ÈË¡¿Í°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤Î½ÅÍ×À¤ä¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼èÆÀÊýË¡¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀßÎ©»Ù±ç¼ÂÀÓ1,000¼Ò°Ê¾å¤Î²ÃÍÛËãÎ¤ÉÛ»á¡Ê»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê ÂåÉ½¡Ë¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ëÊý¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë½ÅÍ×½ñÎà¡¢Æ¥ËÜ¤ÈË¡¿Í°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ
¢¡Æ¥ËÜ¡ÊÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¡Ë¤È¤Ï¡©
Æ¥ËÜ¡ÊÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¡Ë¤È¤Ï¡¢Ë¡Ì³¶É¤ËÅÐµ¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤Î´ðËÜ¾ðÊó¤ò¸øÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë½ñÎà¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼¡¤ÎÆâÍÆ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¼ÒÌ¾
¡¦ËÜÅ¹½êºßÃÏ
¡¦ÀßÎ©Ç¯·îÆü
¡¦ÂåÉ½¼ÔÌ¾
¡¦»ñËÜ¶â¤Î³Û
¡¦»ö¶ÈÌÜÅª
Æ¥ËÜ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÂ¸ºß¤òË¡Åª¤Ë¾ÚÌÀ¤·¡¢ÂÐ³°Åª¤Ê¿®ÍÑÎÏ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î³«Àß¡¢¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¡¢¼è°ú·ÀÌó¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÄó½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀßÎ©Ä¾¸å¤Ï¡¢½é´ü¤Î¼êÂ³¤¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Î½àÈ÷¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¢¡Ë¡¿Í°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤È¤Ï¡©
Ë¡¿Í°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢Ë¡Ì³¶É¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿Ë¡¿Í¼Â°õ¤¬Àµ¼°¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë½ñÎà¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤¬°Õ»×É½¼¨¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î³«Àß
¡¦½ÅÍ×¤Ê¼è°ú·ÀÌó
¡¦ÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤äÄÂÂß·ÀÌó
¡¦Í»»ñ¤Î¿½¤·¹þ¤ß
Ë¡¿Í°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¼Â°õ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½ñÎà¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð½ÅÍ×¤Ê·ÀÌó¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸Ì¿Àþ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½¡ÛÆ¥ËÜ¤ÈË¡¿Í°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤Î°ã¤¤
¶ñÂÎÅª¤Ê¼èÆÀÊýË¡
¡ÚÆ¥ËÜ¤Î¼èÆÀÊýË¡¡Û
¡Ë¡Ì³¶É¤Ç¿½ÀÁ¤¹¤ë¾ì¹ç
Ë¡Ì³¶É¤Ë¤Æ¡¢ÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¡ÊÆ¥ËÜ¡Ë¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤¹¡ÊÁ´¹ñ¤É¤³¤ÎË¡Ì³¶É¤Ç¤â¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë¡£¼ê¿ôÎÁ¤ÏÁë¸ý¿½ÀÁ¤Ç1ÄÌ600±ß¤Ç¤¹¡£
¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀÁµá¤Î¾ì¹ç
ÅÐµ¡¦¶¡Â÷¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½ÀÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÀÁµá¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Í¹Á÷¼õ¤±¼è¤ê¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¿ôÆü¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚË¡¿Í°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤Î¼èÆÀ¼ê½ç¡Û
¡Ê1¡Ë°õ´Õ¥«¡¼¥É¤ÎÈ¯¹Ô
Ë¡Ì³¶É¤Ç¡Ö°õ´Õ¥«¡¼¥É¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¤È°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤òÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°õ´Õ¥«¡¼¥É¤ÏÀßÎ©ÅÐµ»þ¤ËÆ±»þ¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÀÁµá
°õ´Õ¥«¡¼¥É¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ë¡Ì³¶É¤ÎÁë¸ý¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÀÁµá¤·¤Þ¤¹¡£¼ê¿ôÎÁ¤Ï1ÄÌ450±ß¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤ÎË¡Ì³¶É¤Ç¤â¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸úÎ¨Åª¤Ë¼èÆÀ¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡üÉ¬Í×Ëç¿ô¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë
Æ¥ËÜ¤äË¡¿Í°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤Î¼èÆÀ¤Ë¤ÏÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢²á¾ê¤Ë¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬Í×Ëç¿ô¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üÍ¸ú´ü¸Â¤ËÃí°Õ
Â¿¤¯¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤Ï¡Ö3¥õ·î°ÊÆâ¤Ë¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿½ñÎà¡×¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÑÈË¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î½ñÎà¤ò·×²èÅª¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üÅÐµ´°Î»¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
ÀßÎ©ÅÐµ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÆü¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü½ñÎà¤ÎÊÝ´É¤È´ÉÍý¤òÅ°Äì
Ë¡¿Í°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î°Õ»×É½¼¨¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê½ñÎà¤Ç¤¹¡£ÉÔÀµÍøÍÑ¤äÊ¶¼º¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¸·½Å¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ¥ËÜ¤ª¤è¤ÓË¡¿Í°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÍÑ°Õ¤Ï¡¢»ö¶È±¿±Ä¤ÎÂè°ìÊâ
Æ¥ËÜ¡ÊÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¡Ë¤ÈË¡¿Í°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÂ¸ºß¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢·ÀÌó¤ä¼è°ú¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê½ñÎà¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÀµ³Î¤Ë½àÈ÷¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È±¿±Ä¤Î´ðÈ×¤ò¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
-------------------------------------
¡Ò¤³¤ì¤é¤Î½ñÎà¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¡Ó
¡¦¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î³«Àß
Æ¥ËÜ¤ÈË¡¿Í°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ë¡¿Í¸ýºÂ¤Î³«Àß¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼ÒÀßÎ©¸å¡¢ºÇ½é¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£
¡¦Í»»ñ¤Î¿½ÀÁ
¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ¥ËÜ¤ÈË¡¿Í°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Î¿®ÍÑ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¡¦µöÇ§²Ä¤Î¼èÆÀ
¶È¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ö¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ÔÀ¯¤«¤é¤ÎµöÇ§²Ä¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÎÄó½Ð½ñÎà¤È¤·¤ÆÆ¥ËÜ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-------------------------------------
²ñ¼ÒÀßÎ©Ä¾¸å¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î½ñÎà¤òÁá¤á¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Î¼êÂ³¤¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½é´ü¤Î½àÈ÷¤òËüÁ´¤Ë¤·¡¢»ö¶È¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÃÍÛ ËãÎ¤ÉÛ
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½»ÊË¡½ñ»Î