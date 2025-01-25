¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤ÎÃÏ¸µ¹©Ì³Å¹¤¬¥¿¥Ã¥°¡©¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¡Ø¿·¤·¤¤½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¡Ù¤Î¥«¥¿¥Á
·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»Ô¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¹©Ì³Å¹6¼Ò¤¬½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙÉÔÂ¤òÊä¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¼õÃí¤òÁý¤ä¤·¤Æ¹©Ì³Å¹°Ê³°¤ÎÃÏ¾ì´ë¶È¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£ÃÏ°è³èÀ²½¤Î°ì¼ê¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤ÎÃÏ¸µ¹©Ì³Å¹¤¬¥¿¥Ã¥°¡©¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¡Ø¿·¤·¤¤½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¡Ù¤Î¥«¥¿¥Á
ÃÏ¸µ¹©Ì³Å¹¤Ç²È¤Å¤¯¤ê¡Ö³èµ¤¤¢¤ë¶ÌÌ¾¤ò¡×
2024Ç¯11·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤Î»ö¶ÈÀâÌÀ²ñ¡£¶ÌÌ¾¤Î¹©Ì³Å¹6¼Ò¤¬ÃÏ°è¤Î´ë¶È¤ËÅ¸¼¨¾ì¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
TAP½»Âð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡紱±ÊÆÆºÈ²ñÄ¹¡Ö²È¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ³èµ¤¤¢¤ë¶ÌÌ¾¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¶ÌÌ¾¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
È¯µ¯¿Í¤Ç¹©Ì³Å¹¤ò±Ä¤à紱±ÊÆÆºÈ¡Ê¤È¤¯¤Ê¤¬ ¤¢¤Ä¤ä¡Ë¤µ¤ó¡£Å¸¼¨¾ì¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ¸µ¹©Ì³Å¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¶ÌÌ¾¤Ë¸ÛÍÑ¤ä³èµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
紱±Ê²ñÄ¹¡ÖÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤¬¼õÃí¤¹¤ì¤Ð¡¢·§ËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶ÌÌ¾»Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬½á¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÃÏ¸µ¤Î¹©Ì³Å¹¤¬¼õÃí¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾ÃÏ°è¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿·úÃÛ»ñ¶â¤òÃÏ¸µ¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
½»Âð¤ò·ú¤Æ¤ë¤Î¤Ë´Ø¤ï¤ë¶È¼Ô¤Ï20¼Ò¤«¤é30¼Ò¤Û¤É¤¢¤ê¡¢紱±Ê¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¹©Ì³Å¹¤Î¼õÃí¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÂ¿¤¯¤ÎÃÏ¸µ´ë¶È¤Ø¤Î´Ô¸µ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹Í¤¨¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¶ÌÌ¾ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ìó200¤Î´ë¶È¤¬¶¨»¿¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
½»ÂðÀßÈ÷¥áー¥«ー¡ÖÈó¾ï¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¥áー¥«ー¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¼õÃí¤Ç¹¤¬¤ë¼è°ú´ë¶È¤Ø¤Î¹¥±Æ¶Á
¡Ê²òÀâ¡ËÃÏ¸µ¤Î¹©Ì³Å¹¤¬¼õÃí¤¹¤ì¤Ð¡¢¶â¶ñ¡¢ÌÚºà¡¢»Ü¹©¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢¹©Ì³Å¹¤È¼è°ú¤¬¤¢¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤Î»Å»ö¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÃÏ¸µ´ë¶È¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬紱±Ê¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤òºî¤ë°ìÈÖ¤ÎÁÀ¤¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
――½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤ò6¼Ò¤¬¹çÆ±¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
µ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤ÃÏ¾ì¹©Ì³Å¹¤ÏPRÎÏ¤¬¸Â¤é¤ì¡¢ÃÎÌ¾ÅÙÉÔÂ¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¹©Ì³Å¹¤Ç·ú¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë6¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Çã¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç ¡È²òÂÎ¤»¤ºÊ¬¾ù¡É
µîÇ¯12·î¡¢6¼Ò¤¬¹çÆ±¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤Îµ¯¹©¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ÌÌ¾»ÔÃÛÃÏ¤ÎÌó2800Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ÎÉßÃÏ¤Ë6¼Ò¤¬¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
紱±Ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¿¤¯¤Î½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤Ï¿ôÇ¯¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¸å¡¢²òÂÎ¤·¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤¿·ú¤Æ¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·紱±Ê¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ò1Ç¯´Ö¤À¤±Å¸¼¨¤·¡¢¤½¤Î¸åÇäµÑ¤¹¤ë·Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¿·¤¿¤Ê½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤òºî¤êÊ¬¾ù¤¹¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹·×²è¤Ç¤¹¡£
紱±Ê²ñÄ¹¡ÖÂè1´ü～Âè5´ü¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶ÌÌ¾¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê²È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¿Í¤¬°Ü½»¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÄê½»¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤¤¡×
1·î18Æü¡¢紱±Ê¤µ¤ó¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤¬Ãå¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯5·îËö¤Î½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¸þ¤±½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
紱±Ê²ñÄ¹¡ÖÅ¸¼¨¾ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸µµ¤¤Ê¶ÌÌ¾¡£³èµ¤°î¤ì¤ë¶ÌÌ¾¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ¸µ¹©Ì³Å¹¤Î½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¼Â»ÜÍ½Äê¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤È13ÃÄÂÎ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤¬Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô¤Î¹©Ì³Å¹¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹ÔÀ¯»Ù±ç¡×¤Ç¹¹¤Ê¤ë¸ú²Ì
2022Ç¯¤ËÃÏ¸µ¹©Ì³Å¹6¼Ò¤Çºî¤Ã¤¿½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤Ï¡¢1Ç¯¤ÇÍè¾ì¼Ô¤¬1600¿Í¡¢44Åï¤Î·ÀÌó¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥åÀ®¸ù¤ÎÍ×°ø¤Ï¹ÔÀ¯¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤«ÎÉ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È 紱ÅÄµÁÂ§Éû²ñÄ¹¡Ö¥¢¥Ôー¥ë¤ò¹ÔÀ¯¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä«ÁÒ»Ô¤Ï°Ü½»Â¥¿Ê¤Î¤¿¤á»ÔÆâ¤Î¶È¼Ô¤¬»Ü¹©¤·¤¿½»Âð¤Ë¸Â¤ê¡¢ºÇÂç120Ëü±ß¤òÊä½õ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÌÌ¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡©
――¶ÌÌ¾¤Ï¹ÔÀ¯¤Î»Ù±ç¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡©
¡Ê²òÀâ¡Ë¸½ºß¤Ï¶ÌÌ¾»Ô¤ËÍ×ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2009Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢5¼Ò¤Ç½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄ¿¹¸©¸Þ½êÀî¸¶»Ô¡Ê¤´¤·¤ç¤¬¤ï¤é¤·¡Ë¤Î¹©Ì³Å¹¡¢¾®Åè±Ñ»Ì¡Ê¤³¤¸¤Þ ¤¨¤¤¤¸¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤ÇÆ±¤¸³èÆ°¤ò¤¹¤ë¹©Ì³Å¹Æ±»Î¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»ÂðÅ¸¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë³èµ¤¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¾åÅÄ,
À¸²Ö,
³¤,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
³ùÁÒ,
Áòº×,
¾²ÃÈË¼,
ÆÁÅç,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö