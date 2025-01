現代はさまざまな食材や調味料を使った食事であふれていますが、食材どころか調理器具すらままならなかった紀元前の食生活は謎に包まれています。これまでの研究で紀元前に生きた人々は穀物を食べていたことがわかっているのですが、果たして穀物をどのようにして食べていたのかについて、考古学者らが解き明かしています。Functional exploration of grinding and polishing stones from the Neolithic settlement site of Oldenburg LA77, Northern Germany − evidence from plant microfossil analysis - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X24005418Not only cereals: Revealing the menu of farmers 5,000 years agohttps://phys.org/news/2025-01-cereals-revealing-menu-farmers-years.htmlドイツ・アルブレヒト大学のジンピン・アン氏らは、紀元前4300年から紀元前2800年頃に南スカンジナビア/北ドイツ近くで発達した「漏斗状ビーカー文化」に目を付け、この時代に生きた人々がどのような食事をしていたのかについて調査しました。漏斗状ビーカー文化に生きた人々は、農耕生活を営み、家畜を飼っていたことで知られているほか、その名の通り漏斗状の陶器を使用していたことがわかっています。アン氏らは、ドイツ北部のオルデンブルク地溝と呼ばれる湿地地域から出土した多数の遺物を調査し、当時使われていたとみられる陶器や砥石(といし)から採取した有機物のサンプルを分析しました。その結果、小麦や大麦、イネ、豆といったといった穀物や、野草の痕跡が見つかったとのことです。さらに、小麦や豆などをひいて破片や粉末状に加工した証拠も見つかったことから、穀物を粉末にして何らかの調理をしていた可能性があることがわかりました。漏斗状ビーカー文化の少し後の時代になる古代エジプトの文化では、穀物をひいてパンやビールにしていたことがわかっているため、漏斗状ビーカー文化でも同様の加工が行われていた可能性があります。この結果は、近くにあるデンマークのフライデンルンド遺跡の調査とは異なるものでした。フライデンルンド遺跡では、穀物を粉砕した証拠が存在しないことと、土壌サンプルから炭化した穀物が大量に検出されたことから、穀物がおかゆとして消費されていた可能性が高いことが示唆されています。アン氏は「初期の農民たちは、野生の植物を摂取するという点では地域によらず同じような関心を持っていましたが、穀類をどのように調理するかという点では異なっていました。今回の研究と過去の研究の比較から、北ドイツとデンマークの初期の農民は、穀類を使った食事に異なる好みを持っていた可能性を示しているようです。初期の農民たちの食物は複雑で多様なものだったのです」と述べました。