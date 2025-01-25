¡ÈÅ´²¾ÌÌ¥°¥ê¥ë¡É¤¬¥¹¥´¥¤¡ª Ç÷ÎÏ¤Î¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ AXE¡×¸ø³«¡ª ¥È¥è¥¿¤ÎÂç¿Íµ¤¡È¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡É¤¬¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¡¼¥È»ÅÍÍ¡×¤È¤Ï
Å´²¾ÌÌ¥°¥ê¥ë¤¬¥¹¥´¥¤¡ª
¡¡¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤¬¡¢2025Ç¯1·î10Æü¤«¤é12Æü¤Þ¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤Î½ÐÅ¸¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¡Ö¡ÉÅ´²¾ÌÌ¡É¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê69Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¡¼¥È¤Î¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ AXE¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Ï¡¢¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿ë¤²2023Ç¯6·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï4ÂåÌÜ¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¹ë²Ú¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¶¯¤¤¸ÄÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¡¼¥È¤¬À©ºî¤·¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢AXE¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¹Ô·¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤¬»ý¤Ä¸ÄÀ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¾åÉô¤«¤é²¼Éô¤Þ¤ÇÂçÃ´¤Ë³«¤¤¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¸«¤Æ¤â¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÈ´·²¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤äÁ´ÂÎÅª¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤Î¹½À®¤Ï²õ¤µ¤º¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤é¤·¤µ¤Ï¥¹¥Ý¥¤¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î²¼Éô¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÁ°¸åº¸±¦¤¬¥¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥í¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤ÎÂç·Â¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Îßê¤Ó¤ä¤«¤µ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤Î¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£