緑に癒やされながら楽しむ、コペンハーゲン仕込みのモッチモチ絶品クレープ（東京・吉祥寺）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は井の頭公園近くにオープンした「ØC tokyo」の2号店。緑に癒やされながら絶品クレープを楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

ØC tokyo 井の頭公園店(東京・吉祥寺)

コペンハーゲン仕込みのクレープ 出典:14df0771936さん

2024年12月、吉祥寺駅から徒歩5分ほどの場所、井の頭公園の入り口にある商業ビル「A*G INOKASHIRA-KOEN」内に、オーガニック素材を使用した新食感のクレープが楽しめる「ØC tokyo 井の頭公園店」がオープンしました。2024年4月に笹塚でオープンし、人気になっている「ØC tokyo」の2号店になります。

店内は愛犬と一緒に利用できます 出典:吉グルさん

「ØC tokyo」という店名は、デンマーク語でOrganicを意味する「Økologisk」の「Ø」と「Crepe」の「C」を合わせたのだそう。目黒の人気レストラン「Kabi」の立ち上げを経て、コペンハーゲンの「noma」出身のソムリエがオープンしたレストランでシェフを務めた田井將貴シェフがレシピをプロデュースしたお店です。新店舗の内装設計は本店に引き続き、建築家のクマタイチ氏が手がけています。テーブルの脚に塗られた北欧らしい鮮やかなブルー、打ちっぱなしのコンクリートも本店同様。一人でも過ごしやすいカウンター席や、グループ用のテーブル席など客席は全28席です。居心地の良いテラス席も設けられているので、暖かくなったら公園の景色を眺めながらくつろぐのもいいですね。

シュガーバターのシンプルでおいしいクレープ 出典:azu_grmさん

看板メニューの「Crape」1,200円には、福岡の小麦粉や島根の牛乳、沖縄の黒糖、広島の卵など厳選した材料を使用。薄い生地ですがモチモチの食感で、シンプルながら上品で複雑な甘さを堪能できます。生地の内側にはブラウンシュガーが振りかけてあり、添えてあるグラスフェッドバターは溶かさずにクレープで包んで食べるのがおすすめです。他にも朝食にぴったりの「Homemade Granola」1,000円や、本店にはない、テイクアウト限定のあんバターの「Rap Crape」700円を用意。

Latte 出典:吉グルさん

コーヒーは、コペンハーゲンの人気カフェ「Prolog Coffee」のコーヒー豆を使用。「LA MARZOCCO」のエスプレッソマシンを導入し、本店では提供していない「Latte」650円や「Espresso」700円も提供します。また田井シェフがセレクトしたクレープに合う「Wine(グラス)」1,000円〜や、デンマーク発のクラフトビールブランド「Mikkeller」など「Tap Beer」1,000円〜も用意。「Homemade Ginger Ale」700円や「Homemade Lemonade」700円なども楽しめます。

朝9時から営業しているので、都会の喧騒を忘れて朝からゆったりコーヒータイムを過ごすのもいいですね。緑に囲まれた居心地の良い「ØC tokyo 井の頭公園店」。絶品クレープを味わいに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

Crepe 出典:オッチョイさん

『メニューは英語表記です。海外気分。

イートインメニューはシンプルなクレープのみで、

テイクアウト専用であずきバタークレープがあり。

飲み物はコーヒーとソフトドリンクとアルコール。



あずきバターに非常に心惹かれましたが、

店内でいただきたかったのでプレーンなクレープとカフェラテをオーダー。

空いてる席に着席して待ちます。

オープン日とあってスタッフさんのバタバタ感が伝わってきましたが

それほど待つことなくクレープたち到着。



ざらめを包んだ黄金色のクレープには板状のバターが添えられていて

「バターは小さく切って、同じく小さく切ったクレープに巻いて食べて」

ということらしいです。へえ〜!

お作法通りに実食。うま!生地の塩気と、少しじゃりっとしたざらめと、バターが絶妙なハ〜モニ〜です。

生地はしっとりもっちり、端っこはカリっとしていて…うまい。生地がうまい。

バターも「この塊全部食べて大丈夫?」と思いましたが

すっきりしたお味のくどくないバターで(グラスフェッド?)おいしくて

全部食べてしまいました。笑



ラテアートがかわいいカフェラテは

苦みも酸味もほぼなく優しいお味!なのになんとなくフルーティ。えーおいしい。



朝からオシャレに美味しいクレープ頂いてちょっといい気分。

また来ます!テイクアウトして井の頭公園の中で食べるのも良さそう〜』(オッチョイさん)

シンプルながら深い味わい 出典:吉グルさん

『人生最高クレープとの呼び声高いクレープの人気店です!

砂糖とバターだけで食べる絶品クレープがお店の名物です。このシュガーバタークレープは具などは入っておらず、こだわった甘みのある生地をそのまま食べるスタイル。

こちらのクレープは、よくある柔らかい生地のクレープではなく、外はパリっとしたクレープをナイフとフォークで食べるスタイルのクレープです。

生地にザラメが挟まれていて、ザクザクと食感も心地良いです。

このザラメは、鹿児島県にある喜界島のザラメを使用していて、希少な国産原料糖の中でも貴重なものです。素材にもこだわりぬいています。

バターをつけるとさらに香りがよくなり相性抜群でした。

シンプルな見た目のクレープですが、繊細で深みのある味わいでした。

人生最高クレープとの呼び声高い理由にも納得の味です!

ラップクレープや、エスプレッソ、ラテなどは1号店には無い、井の頭公園店限定のメニュー。「ØC tokyo 井の頭公園店」は、エスプレッソマシンを導入しているので、エスプレッソやラテも提供しています。

私はホットラテをいただきました。

また、テラス席はもちろん、店内もワンちゃん連れOKとのことですので、井の頭公園でのお散歩の前後に伺えるので愛犬家のかたにも嬉しいお店です』(吉グルさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆ØC tokyo 井の頭公園店住所 : 東京都武蔵野市御殿山1-3-3 A*G West 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:佐藤明日香

The post 緑に癒やされながら楽しむ、コペンハーゲン仕込みのモッチモチ絶品クレープ(東京・吉祥寺) first appeared on 食べログマガジン.