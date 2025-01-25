È¿È¯¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¥É¥ë°Â¤Ë¡á£Î£Ù¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª2·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á2778.9¡Ê+13.9¡¡+0.50%¡Ë
¡¡¶â£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·´ØÀÇ¤ò»È¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¥É¥ë°Â¤Ë¿¶¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇÀïÁè¤¬²óÈò¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Î¾å¿¶¤ì¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤¬ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¡£
MINKABU PRESS
1¥ª¥ó¥¹¡á2778.9¡Ê+13.9¡¡+0.50%¡Ë
¡¡¶â£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·´ØÀÇ¤ò»È¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¥É¥ë°Â¤Ë¿¶¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇÀïÁè¤¬²óÈò¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Î¾å¿¶¤ì¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤¬ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¡£
MINKABU PRESS