ドコモ、「爆アゲ セレクション」に「dアニメストア」を追加
NTTドコモは、「eximo」や「ギガホ」「ahamo」の契約ユーザーに向けた「爆アゲ セレクション」の対象サービスに、「dアニメストア」を1月21日から追加した。
お得な「爆アゲ セレクション」に「dアニメストア」が追加
「dアニメストア」は、月額550円の動画見放題サービス（初月無料）。ドコモの対象料金プラン契約者が「dアニメストア」をブラウザから申し込むと、特典として、月額料金の税別10％分のdポイント（期間・用途限定）を毎月進呈する。このため、毎月50ポイントを獲得でき、通常より少ない実質負担で視聴できる。
「dアニメストア」の還元率は10％
「爆アゲ セレクション」は対象サービス・契約プランによってポイント還元率が異なる。他の対象サービスは「Netflix」「Spotify Premium」「ディズニープラス」「YouTube Premium」など。
お得な「爆アゲ セレクション」に「dアニメストア」が追加
●税抜月額料金の10％をdポイントで還元
「dアニメストア」は、月額550円の動画見放題サービス（初月無料）。ドコモの対象料金プラン契約者が「dアニメストア」をブラウザから申し込むと、特典として、月額料金の税別10％分のdポイント（期間・用途限定）を毎月進呈する。このため、毎月50ポイントを獲得でき、通常より少ない実質負担で視聴できる。
「dアニメストア」の還元率は10％
「爆アゲ セレクション」は対象サービス・契約プランによってポイント還元率が異なる。他の対象サービスは「Netflix」「Spotify Premium」「ディズニープラス」「YouTube Premium」など。