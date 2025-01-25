µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç¤ÎÂç¿ÌºÒ¤ÎÉÁ¤Êý¡Á2024Ç¯10·î´ü¥É¥é¥ÞºÂÃÌ²ñ¡Á¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
2024Ç¯10·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÆ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¡¦±Æ»³µ®É§¶µ¼ø¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¶¯¤¤¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÄ¹¬ÏÂ²Î»Ò»á¡¢ËèÆü¿·Ê¹³Ø·ÝÉô¤ÎÁÒÅÄÆ«»Ò·ÝÇ½Ã´Åö¥Ç¥¹¥¯¤Î3Ì¾¤¬Ç®¤¯¸ì¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç½Ð¿§¤ÎºîÉÊ¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡£
É÷·Ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó
¥É¡×
ÁÒÅÄ¡¡¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡ÊTBS¡Ë¡£±Æ»³ÀèÀ¸¤â¥³¥é¥à¤Ç¡ÖÌ±Êü¤ÎÂç²Ï¡×¤È¤ª½ñ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å´Ê¿¤ÈÄ«»Ò¤ÎÎø¤Ê¤É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å´Ê¿¤Î·»¤¬Ãº¹Û¤Î»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Èá¤·¤¤Êª¸ì¤â¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤¯¡£³Ú¤·¤¤¤³¤È¤âÈá¤·¤¤¤³¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¿Í¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤Î±Ä¤ß¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Âå¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Û¥¹¥È¤ÎÎè±û¤È¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÅ´Ê¿¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤¿¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤µ¤ó¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹¥ÀÄÇ¯¤Ç»Å»ö¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¡¢Ä«»Ò¤È¤Î´Ø·¸¤â¥Ô¥å¥¢¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Å´Ê¿Ìò¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¸½Âå¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎè±û¤¬·ë¹½¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¥Û¥¹¥È¤È¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÇ½ª²ó¤ÏÎÞ¡¢ÎÞ¤Ç¡¢Åç¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¤ÎÅ´Ê¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆ¨¤²Â³¤±¤ë¿ÍÀ¸¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤ÏÅ´Ê¿¤â¥³¥¹¥â¥¹±Û¤·¤Ë·³´ÏÅç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤Ä¤é¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Èà¤Ë¤â¤¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤ËÎÞ¤¬¤È¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄ¹¬¡¡2¤Ä¤Î»þ´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¹½À®¤ÎÊ£»¨¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ê¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎµÓËÜ²È¤Ç¤¢¤ë¡ËÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¡ÊTBS¡¦2018¡Ë¤ä¡ÖMIU404¡×¡ÊTBS¡¦2020¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ë¨¤¨¤Î¿Í¤¬°ìµ¤¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÉ÷»É¤ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢½øÈ×¤ÏÆñ²ò¤Ë´¶¤¸¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ºîÉÊ¤Î¤Ç¤¤Ð¤¨¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£µÓËÜ¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢±é½Ð¤¬¤¹¤´¤¤¡£Åç¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ÎÆü¡¹¤Î±Ä¤ß¡¢É÷·Ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É÷·Ê¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤»¤ëºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ÷·Ê¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢±é½Ð¤ÎÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¿·°æ½ç»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÎÏ¤¬¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¤Î»öÌ³½ê¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©Æ²¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ä¹ºê¤ÎÄÁ¤·¤¤µû¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤«¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±ÇÁü¤Ë±Ç¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë¤Ä¤¯¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¥ã¥¹¥È¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ÎÀ¤³¦¤òÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç½Ð¿§¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±Æ»³¡¡·Ú¤á¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ËÍ¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ï¡¢µÜËÜ¿®»Ò¤µ¤ó¤Î¼ã¤«¤ê¤·Æü¤ÏÃ¯¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç³Ø¤Î¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Ï½é²ó¤ò¸«¤Æ¡ÖÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¤ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ËÍ¤Ï³Î¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÖµÜËÜ¤µ¤ó¤Ï¿ùºé²Ö¤µ¤ó¤ä¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÁ¤·¤¯³ØÀ¸¤¿¤Á¤«¤éÂº·É¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¿ùºé¤µ¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÌÚ¤µ¤ó¤Ï¶ÛÄ¥¤È´ËÏÂ¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¤¹¤Í¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ºÇ½ª²ó¤ÎÅ´Ê¿¡¦Îè±û¤Ç¡¢Îè±û·¯¤¬¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡ÖÅ´Ê¿¤È»÷¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö»÷¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤Í¡×¤È¤¤¤¦µÜËÜ¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡£¤¤¤«¤Ë¤âÌîÌÚ¥ï¡¼¥ë¥É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ëÄ°Î¨Åª¤Ë±¾¡¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ò»ëÄ°Î¨¤Ç¸ì¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¤¬Á´À¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤½¤ì¤Ë¹´Å¥¤·¤ÆÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ç¸ì¤ê¤¿¤¬¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶¯¤¯¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍ¶²ý¤·¤Æ¡¢¤«¤´¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¿ÏÊª¤Ç»É¤¹¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤»¤ó¤Ç¤â¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡¢¤¢¤Î»Ä¹óÀ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥½¥Õ¥È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÄ¹¬¡¡»ä¤â¡¢¤ï¤Ã¡¢¥¨¥°¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸«¤»¤º¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÇÛÎ¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Î¥¨¥°¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£
ÁÒÅÄ¡¡»ä¤â¡¢¤«¤´¤Ë³¸¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç»É¤·¤¿¤Î¤¬ÇÛÎ¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤¬Æ°ÍÉ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤Î±é½Ð¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÄµÔ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥ä¥¯¥¶¼Ô¤¬¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
±Æ»³¡¡¤Ê¤¼¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤¬¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÎ´À¹¤Î»þÂå¤Ç¡¢±é½Ð¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤È¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÇÍ·½÷¤Î¤ª¿¬¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¢¤ì¤Ï²¿¤À¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ËÇÍÅÝ¤¹¤ë¡£±é½Ð¿Ø¤â±é¼Ô¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ò¼á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²ñÏÃ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡Ö¥¹¥í¥¦¥È¥ì¥¤¥ó¡×
ÁÒÅÄ¡¡¡Ö¥¹¥í¥¦¥È¥ì¥¤¥ó¡×¡ÊTBS¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤âµÓËÜ¤¬ÌîÌÚ¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÌîÌÚ¤µ¤ó¹¥¤¤¬¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤¹¤Í¡£
Î¾¿Æ¤ÈÁÄÊì¤ò¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÁá¤¯¤ËË´¤¯¤·¤¿¡¢3¿Í¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£»ä¤âÄ¹½÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤µ¤ó±é¤¸¤ëÄ¹½÷¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾¡¼ê¤Ëµ¤Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸¤Êý¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¡¢¤½¤Î3¿Í¤¬Íí¤ó¤À¤È¤¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
3¿Í¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤Ë¤â¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¹¾¥ÎÅÅ¤ÎÊÝÀþ°÷¤È¡¢»Å»ö¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤¤Ëå¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´³¾Ä¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Î²ÈÂ²¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¾¾ºäÅíÍû¤µ¤ó±é¤¸¤ëÄï¤¬¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄ¹½÷¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÃËÀ¤Îºî²È¤ÈÎøÃç¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤â°Õ³°À¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢»ÐËå¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¹¤´¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¡¢¶Ã¤²á¤®¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢Ìµ»ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ÷Î¥´¶¤ÎÉÁ¤Êý¤âÀäÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄ¹¬¡¡ÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯¿Í¤È¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ä¡¢²ñÏÃ¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¿´ÃÏ¤¤¤¤¡£Âç¤¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È½¸¤Þ¤ë²ÈÂ²¤Î¤¢¤êÊý¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Î½÷À¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤è¤Í¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£º£¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´õË¾¤Î¤¢¤ë¡¢¸ÉÆÈ¤À¤±¤É¸ÉÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¡¢¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤Î¹¬¤»¤ÎÉÁ¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Æ»³¡¡ËèÇ¯Àµ·î¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤°¤é¤¤¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ÉÆÈ¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤À¤±¤É°Å¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤º¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¥É¥é¥Þ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤ì¤°¤é¤¤¤Î´Å¤µ¤ÏÍß¤·¤¤¡£ÌÜ¤ò¤¢¤±¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢ËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢Ëè²ó¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤¹¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Æ»¡°åÄ«´é¡×¤Ç¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¤Î»Å»ö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý
ÁÒÅÄ¡¡¡Ö´Æ»¡°åÄ«´é¡×¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¡£¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤Ï¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²óÆÃ¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ»¡°å¤ÎÄ«´é¡Ê¾åÌî¼ùÎ¤¡Ë¤ÈÉ×¤Ï¡¢»þÇ¤»°Ïº¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡¢Ê¿¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ä«´é¤ÎÉã¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Á°²ó¤Þ¤Ç¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Î¡ÖÉÔºß¡×¤¬¤¹¤´¤¯ÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Ä«´é¤ÎÌ¼¤Ë¡Ö¤¸¤¤¤¸¡¢¤¸¤¤¤¸¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦Â¹¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ÜÀß¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê²ÈÂ²¤ÎÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ä¤·¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ìÅÀ¤ÏºîÉÊ¤Ç°·¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô½½Ç¯Á°¤Ë¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¡¢¤º¤Ã¤È¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡¢¤½¤Î¾¯½÷¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÄ¹Ç¯¤Î»×¤¤¡Ä¡Ä¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ò¸þË§¤µ¤ó¡¢¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ç°Õ³°¤ÊÌòÊÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Æ»³¡¡¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÁÒÅÄ¡¡¼ò¸þ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Èï³²¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¤µ¤ó¤ÎÉÔºß¤È¡¢»ö·ï¤ÇÌ¼¤ò¼º¤Ã¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤Ä¤é¤µ¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊü¤µ¤Ê¤¤¡¢º£²ó¤âËþÂ¤µ¤»¤ë¤¾¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ¹¬¡¡¾åÌî¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ï¥é¥¤¥Ö¤À¤«¤é¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄ«´é¡×¤ÏË¡°å³Ø¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Î¿§¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¡£²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤ä¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢Îã¤¨¤Ð¿©»ö¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤´ÈÓ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤è¤½¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¼«Á³¤À¤è¤Í¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤È¤Ä«´é¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¸½¾ì¤Ç¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡
¾åÌî¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤«¤ï¤êÊý¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ç¤¤¤¦¤È¿ùºé²Ö¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Î¤«¤«¤ï¤êÊý¤Ç¡¢°ìÌò¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Åª¤ÊÌÜÀþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤È¿ùºé¤µ¤ó¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ËÜÅö¤Ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦2024¡Ë¤Ç¤â1ÏÃ¤¢¤¿¤ê8»þ´Ö¤È¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÂæËÜÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢Å°Äì¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¤¤¤µÓËÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶¾ð¤Î¥ê¥¢¥ë¡¢¿Í´Ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ä¤¯¤ëÎÏ¤Î¤¢¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Ìò¼Ô¤ÎÎÏ¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¤È¡ÖÄ«´é¡×¤ò¸«¤Æ¤â¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤ò¸«¤Æ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
±Æ»³¡¡»þÇ¤»°Ïº¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Î¼ã¤¤º¢¤Ç¤¤¤¦¤È³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤ÆÆ´¤ì¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤Õ¤¾¤í¤¤¤ÎÎÓ¸é¤¿¤Á¡×¡ÊTBS¡¦1983¡Á¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö24»þ´ÖÀï¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤òÊú¤¤¤ÆÌ²¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ»þÇ¤¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯»þÇ¤¤µ¤ó¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Î»ÜÀß¤ØÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¤³¤Ã¤Á¤¬Àè²ó¤ê¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤³¤ì¤â¥É¥é¥Þ¤ÎÎÏ¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ÖÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×¤Ë¤ß¤ë¡¢ÎáÏÂ¤ÎÍýÁÛ¤Î¶µ»ÕÁü¤È¤Ï
±Æ»³¡¡¡ÖÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁÒÅÄ¡¡·¦ÅÄÀµ¹§¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀèÀ¸¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¸¦µæ¼Ô¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢Äê»þÀ©¹â¹»¤ËÍý²Ê¤ÎÀèÀ¸¤È¤·¤ÆÍè¤¿ÌòÊÁ¤Ç¤¹¡£Äê»þÀ©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇØ·Ê¤òÊú¤¨¤¿À¸ÅÌ¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡¢ÀèÀ¸¤¬»Ï¤á¤¿²Ê³ØÉô¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢Âç²ñ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ°ì¿Í°ì¿Í¤Î¤«¤«¤ï¤êÊý¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÀèÀ¸¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
À¸ÅÌÌò¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¼±»ú¾ã¤¬¤¤¡Ê¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÀèÀ¸¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Áá¤¯¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º¤Æñ¤òÊú¤¨¤º¡¢ÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢20ºÐ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢²¿¤Çº£¤Þ¤ÇÃ¯¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢º£¤µ¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê¿´¶¡¢ÅÜ¤ê¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤ò¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±éµ»¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ¹¬¡¡¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¡¢¤ª¼Çµï¤ò»Ï¤á¤Æ¤Þ¤À¿ôÇ¯¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎµÛ¼ýÎÏ¤ÈÀ®Ä¹¡¢µ±¤¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤ËÁ´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¼ï¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒÅÄ¡¡¤â¤¦°ì¿Í¡¢°ËÅìÁó¤µ¤ó¡£¡Ö¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡×¡Ê¥Õ¥¸¡¦2024¡Ë¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê»Ð¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤Æ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤½÷¤Î»Ò¤ÎÌò¡£¤³¤¦¤¤¤¦Á¡ºÙ¤ÊÌò¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¡£Æó¿Í¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÂ¸ºß¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤±¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Âç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÅÄ¹¬¡¡·¦ÅÄ¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬µß¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·¦ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤¬°ìÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸åÈ¾¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¤ª¼Çµï¤¬·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡£
±Æ»³¡¡·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤ÎÀèÀ¸¤ÎÍýÁÛÁü¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¼ã¤¤À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃúÇ«¸ì¤ò»È¤¦¡£ËÍ¤¬¼ã¤¤º¢¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾ï¤ËÃúÇ«¸ì¤Ç¡¢À¼¤ò¹Ó¤²¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¡£ÀÅ¤«¤Ë¶µ¤¨Í¡¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤òÂº½Å¤¹¤ë¡£¤½¤³¤¬º£¤Î»þÂå¤Ë¤¹¤´¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿ÀèÀ¸Áü¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥Ã¥»¡¼Èø·Á¤µ¤ó¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿²ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ò¤È¤ê¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¼«Ê¬¤ÎÇØ·Ê¤äÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¡£¥¤¥Ã¥»¡¼¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¼Çµï¤ÎÉñÂæ¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¥¤¥Ã¥»¡¼¤µ¤ó¤Î²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡×¤ÈÈ¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ÎÉÁ¤Êý
ÅÄ¹¬¡¡¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¤·¤Ã¤«¤êºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡¢²¿¤Æ¸À¤¦¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ÌòÊÁ¤Îµ¤»ý¤ÁÍ¥Àè¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¸³«¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡
È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌò¤ò±é¤¸¤¿ºäÅìÎ¶ÂÁ¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºäÅì¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤Î¿Í¤ÎÀìÌç½Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìò¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤È¸òÎ®¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ã¯¤«ÆÃÄê¤Î¿Í¤ò»²¹Í¤Ë¤»¤º¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£SNS¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î»ëÀþ¤äÆ°¤¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êºäÅì¤µ¤ó¤Î¸¦µæ¤È¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î»ý¤ÁÊý¤¬¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤ëÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾¾ËÜÍ§¹á¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¤Ë¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤ÎÉÁ¤Êý¤¬¤³¤³10Ç¯¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
2004Ç¯¤Ë¡Ö¸÷¤È¤È¤â¤Ë¡Ä ¡Á¼«ÊÄ¾É»ù¤òÊú¤¨¤Æ¡Á¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì¡Ë¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤ÊÉÁ¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢À¤´Ö¤Ë¿»Æ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤¦¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤ÊÉÁ¤Êý¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤³10Ç¯¡£È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ÎÊý¤òÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¿¿¤óÃæ¤ËÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¡¢À¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤Î¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÎÉÁ¤Êý¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÎÅ°é¤Î¤¢¤êÊý¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¤«¤«¤ï¤êÊý¡¢À¸³è¤Î»ÅÊý¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤¢¤ê¤è¤¦¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤°¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÄÃÏ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¤ÎÆó¿Í¹ÈÇò²Î¹çÀï
ÅÄ¹¬¡¡¡ÖÃÄÃÏ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¡ÊNHK BS¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ÎÀäÂÐ¹¥¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÁÒÅÄ¡¡¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤È¾®ÎÓÁïÈþ¤µ¤ó¤Î¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¶õµ¤´¶¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£ÃÄÃÏ¤Ç¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢50Âå¤Î¼ã¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¸ÉÎ©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê½õ¤±¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ë¤¤¥Î¥ê¡£º£¤ÎÆüËÜ¤ËËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤È¤â¸½¾õ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤ªÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Íè¤ò¿¿·õ¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤éÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Í§¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¡¢Ç¯¤ò¤È¤Ã¤¿Ì¤Íè¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÉÔ°Â¤Ë»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î½÷À¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±Æ»³¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ´Å¤¯É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµß¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢²þ¤á¤Æ¸½¼ÂÌäÂê¤ò¹Í¤¨Ä¾¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤µ¤»¤é¤ì²á¤®¤ë¤È¡¢¤â¤¦´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬º£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´Å¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢ÌäÂêÄóµ¯¤È¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ª²ó¤ÏÆó¿Í¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¤ä¤ë¡£·ë¹½Ä¹¼Ü¤ÊÆó¿Í¹ÈÇò¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ó¤Í¤ó¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¼ç¿Í¸ø¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¡ÖÌµÇ½¤ÎÂë¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
±Æ»³¡¡¡ÖÌµÇ½¤ÎÂë¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«¡Ë¤âËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£ºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿·¿Í¼Ò°÷¤ÎÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï¥³¥Ô¡¼¤â¤È¤ì¤Ê¤¤¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥Þ¥¦¥¹¤â°·¤¨¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤À¤È¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£ËÜ¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¼þ¤ê¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Ò¤Í¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡£
¤³¤ì¤â¡Ö´Å¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÅÜ¤é¤ì¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬Âç³Ø¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ê¤é¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â½Ð¼ÒµñÈÝ¤Î¼Ò°÷¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤â¤¤¤¤·Á¤Ç²ò·è¤·¤¿¤ê¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¤±¤É¡¢º£¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄ¹¬¡¡ºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Ç¤¤ë¿Í¥ª¡¼¥é¡×¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡£Èà½÷°Ê³°¤³¤ÎÌò¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¤Ï¤Þ¤êÌò¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤¬¾å¼ê¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¥ÂÐ¾È¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¯¤Æ¡¢Æ¬¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Î¿·¿ÍÌò¤Î±öÌî±Íµ×¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿·ÝÃ£¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡ÊNHK¡¦2024¡Ë¤Ç¤¦¤ë¤ï¤·¤¤°ì¾òÅ·¹Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÈÁ´Á³°ìÃ×¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Þ¤êÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ÷»É¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µ»¤¢¤ê¤Î¡¢¤è¤¯¤Ç¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£¡¡
¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä
±Æ»³¡¡¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡ÊNHK¡Ë¡£µÓËÜ¤Ï¡ÖÌµÇ½¤ÎÂë¡×¤ÈÆ±¤¸º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÄ¹¬¡¡»ä¤Ïº¬ËÜ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¿¥¹¥¯¤Î¾Ã²½¤Ë¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡Ä
±Æ»³¡¡¤µ¤¹¤¬¤ÎÅÄ¹¬¤µ¤ó¤â¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÄ¹¬¡¡¥®¥ã¥ë¤ÎÉÁ¤Êý¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤È¥®¥ã¥ë¤òº®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÌºÒ¤Î¼èºà¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¼èºà¤Ê¤É¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼ç¿Í¸ø¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤â¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬¼«Âð¥·¡¼¥ó¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Æ°¤¤¬¤Ê¤¯¡¢²è¤¬Ã±Ä´¤ÇÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÈïºÒÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ÌºÒ¤Î¤È¤¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈóÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉé¤¤ÌÜ¤ä³ëÆ£¤ò¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¡ÊNHK¡¦2021¡Ë¤ÎÉÁ¼Ì¤¬Èó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥É¥é¥Þ¡×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤ò¥»¥ê¥Õ¤ä¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î±Ä¤ß¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¿ÌºÒ¤Î¤³¤È¤ò¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤·¤Æ¸ì¤ë¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡ÖÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºÙ¤«¤ÊÌ·½â¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢Êª¸ì¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
±Æ»³¡¡¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÄ¹¬¡¡¤â¤È¤â¤Èº¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢À©ºî¿Ø¤Ë¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¼èºà¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£À©ºî¸½¾ì¤À¤±¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É³Æ½ê¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÒÅÄ¡¡»ä¤Ï¡¢Âç¿ÌºÒ¤ÎÉÁ¤Êý¤ò·Ú¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê±ÇÁü¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¢¤ëÇ¯Îð°Ê¾å¤Î¿Í¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤¬²£ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤ÏÈïºÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÉÁ¤Êý¤ò·Ú¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þº£¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Æ»³¡¡ËÍ¼«¿È¤Ï¿ÌºÒ¤Î»þ¤Ë¤Ï¥é¥¸¥ª¤Î¸½¾ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÈïºÒ¤·¡¢ÊóÆ»ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤âºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ30Ç¯¤Ï¤Þ¤ÀÁ´Á³¤«¤µ¤Ö¤¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤Ï·Ú¡¹¤Ë°·¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜ¥É¥é¥Þ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
¡ÖÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡×¤Ç¤Î¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý
ÅÄ¹¬¡¡¡ÖÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì¡Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÂµ¤¤ä³ëÆ£¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤·¤íÊÝ·ò¼¼¤ÎÀèÀ¸¤ò±é¤¸¤¿¾¾²¼Þ«Ê¿¤µ¤ó¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÈà¤Î¤ª¼Çµï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÒÅÄ¡¡¼«Ê¬¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢ÊÝ·ò¼¼¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯¼êÅö¤Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾²¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÀèÀ¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¾²¼¤µ¤ó¤¬¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯Í¥¤·¤¯¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÉÁ¤Êý¡¢±é¤¸Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Æ»³¡¡ËÍ¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¿Í´Ö¤¬»ùÆ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡×¤È¸À¤¦¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¾¤ó¤¶¤¤¤ÇÌµ°¦ÁÛ¤Ê¥¥ã¥é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¡¢¡ÖÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×¤ÇÎáÏÂ¤Î¶µ»ÕÁü¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿·¦ÅÄÀèÀ¸¤È°ã¤¦¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤Ë¸ªÆþ¤ì¤¹¤ë¡©¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡×
ÅÄ¹¬¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡×¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¤ÏÈãÈ½¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ·½¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤Ë¤«¤´¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢É×ÉØÃç¤â´°Á´¤ËÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤¬¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃËÀ¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë¹½»É·ãÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·ù¤Ê¤ä¤Ä¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¿Í¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡£Åµ·¿Åª¤ÊÆâÊÛ·Ä¤Ç¡¢³°¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²È¤ÎÃæ¤ÇÈ¯»¶¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ß¤¬ÄË¤¯¤Æ¶ñ¹ç°¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¼å²»¤Ï²È¤ÎÃæ¤ÇÅÇ¤±¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤¤¿½Å¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£½Å¤µ¤È²¹ÅÙ¤È¡¢¤¢¤ì¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÍý¶þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æµã¤½Ð¤¹ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¼Çµï¡£¤¢¤Î1ÏÃ¤ÎÊÑ²½¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤¦¤Þ²á¤®¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÅÄÃæ¤µ¤ó´ó¤ê¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀ©ºî¼Ô¤Î¸í»»¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤È¤â¤È¤Î¸¶°ø¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸«Êý¤È¤·¤Æ¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒÅÄ¡¡¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯±éµ»¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤Ö¤ê¤¬¶¯Îõ²á¤®¤Æ¡¢¤¤¤¤¿Í¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¸å¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¥â¥é¥Ï¥é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥¤¥Þ¥¤¥Á¶¦´¶¤Ç¤¤º¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤Ò¤É¤¤É×¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÊÌ¤ÎÃËÀ¤Ë°ú¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¤Ê¤È¡¢»ä¤ÏµÕ¤Ë¾¾ËÜ¤µ¤óÂ¦¤Ë¶¦´¶¤ÎÊý¸þ¤¬¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡Æ¡£
¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡×¤È¡Ö3000Ëü¡×
ÅÄ¹¬¡¡¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡ª¡×¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢±Ç²è¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿±Ç²è¤Î¿·ºî¤â¤ä¤ë¡£»¦¤·²°¤Î½÷¤Î»ÒÆó¿Í¤Î¡¢Í§¾ð¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Îø°¦´Ø·¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¡¢µÓËÜ¡¢´ÆÆÄ¤Îºå¸µÍµ¸ã¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À20Âå¤Ç¡¢¼ã¤¤ºÍÇ½¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥Æ¥ìÅì¤é¤·¤¤¡£ºòÇ¯¤Ï¼ã¤¤´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤ÎÅö¤¿¤êÇ¯¤Ç¡¢20Âå¡¢30ÂåÁ°È¾¤ÎÊý¤¬¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤ÎºîÉÊ¤òÏ¢¥É¥é¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Æ»³¡¡¡Ö3000Ëü¡×¤ÏÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤Ï¤Þ¤êÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£WDR¡ÊÊ£¿ô¤ÎµÓËÜ²È¤¬Ê¬¶È¤·¤Æ¼¹É®¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£³¤³°¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¡Ë¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
ÅÄ¹¬¡¡´ë²è¤ÎÊý¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖWDR¡×¤È¤¤¤¦³¤³°¥É¥é¥Þ¤Î¼êË¡¤Ç¤Î¥É¥é¥Þºî¤ê¤ÏÌÌÇò¤¯¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤·¤¿¡£Ê£¿ôµÓËÜ²È¤¬¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÂæËÜ¤òÎý¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼¡¤ÎÅ¸³«¤¬Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ï¥é¥Ï¥é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¤Î¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¤À¤Ã¤¿¤éNetflix¤Ç³¤³°¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤ä¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¹¥í¥¦¥È¥ì¥¤¥ó¡×¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤ÎÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ëºî²ÈÀ¤Î¶¯¤¤µÓËÜ²È°ì¿Í¤¬Á´ÊÔ½ñ¤¾å¤²¤ëºîÉÊ¤Î¤Û¤¦¤¬ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦µÓËÜ²È¤µ¤ó¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
ÁÒÅÄ¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»Ò¤É¤â¤¬¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê½ÐÍè»ö¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤É¤ó¤É¤ó°¤¤Êý¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤¬ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÊý¤Ç¡¢°ú¤ÊÖ¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤ª¶â¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤ËÍè¤¿ÃË¤Î¿Í¤ò°ÂÃ£Í´¼Â¤µ¤ó¤¬²¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î»àÂÎ¤ò¸Ð¤ËÍî¤È¤¹¤¯¤À¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¶â¤òÅð¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢È¿¼Ò¤Ç¤â¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ï¾è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Ä¤Ä¡¢·ë¶É¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡ã¤³¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ï2025Ç¯1·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡ä
¡ãºÂÃÌ²ñ»²²Ã¼Ô¡ä
±Æ»³ µ®É§¡Ê¤«¤²¤ä¤Þ¡¦¤¿¤«¤Ò¤³¡Ë
Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢ÁÏÂ¤³Ø²Ê¶µ¼ø¡¡¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È
ËèÆüÊüÁ÷¡ÊMBS¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦
Ä«ÆüÊüÁ÷¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¿³µÄ²ñ°Ñ°÷Ä¹
ÆüËÜ¾Ð¤¤³Ø²ñÍý»ö¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç°Ñ°÷
Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤ï¤«¤ëÊ¿À®¼Ò²ñÉ÷Â¯»Ë¡×¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤æ¤¯¤¨¡×¤Ê¤É
ÅÄ¹¬ ÏÂ²Î»Ò¡Ê¤¿¤³¤¦¡¦¤ï¤«¤³¡Ë
1973Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£½ÐÈÇ¼Ò¡¢¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£Ìò¼Ô¤Ê¤ÉÃøÌ¾¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò»¨»ï¡¢webÇÞÂÎ¤Ç¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¡ØÆü·ÐXWoman ARIA¡Ù¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó´ØÏ¢¤Î¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØµÓËÜ²È¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤Î»þÂå¡Ù(¶¦Ãø/blueprint)¤Ê¤É¡£
ÁÒÅÄ Æ«»Ò¡Ê¤¯¤é¤¿¡¦¤È¤¦¤³¡Ë
2005Ç¯¡¢ËèÆü¿·Ê¹Æþ¼Ò¡£ÀéÍÕ»Ù¶É¡¢À®ÅÄ»Ù¶É¡¢ÅìµþËÜ¼ÒÀ¯¼£Éô¡¢À¸³èÊóÆ»Éô¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂçºåËÜ¼Ò³Ø·ÝÉô¤ÇÊüÁ÷¡¦±Ç²è¡¦²»³Ú¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯5·î¤«¤éÅìµþËÜ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸ËÜÉô¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔÀ®¥°¥ë¡¼¥×ÉûÉôÄ¹¡£2024Ç¯4·î¤«¤é³Ø·ÝÉô·ÝÇ½Ã´Åö¥Ç¥¹¥¯¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
1958Ç¯ÁÏ´©¤ÎTBS¤Î¾ðÊó»ï¡ÖÄ´ºº¾ðÊó¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÎWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊTBS¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦È¯¹Ô¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏÀ¹Í¤È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£¸¶Â§¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¸áÁ°Ãæ¤Ë2ËÜÄøÅÙ¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
³¤,
°ËÅì»Ô,
²£ÉÍ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Êè,
ÀÅ²¬,
¥Í¥¸,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¿ÀÆàÀî