¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢¼«¿È¤Î·ÝÌ¾¤¬¡Ö·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ãÇò¡Ä¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¤È»×¤¦ÇÐÍ¥£²¿Í¤ÎÌ¾Á°¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¡¦¸á¸å£¹»þ£µ£¸Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢·ÝÌ¾¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤¢¤Î¡Ä¡££²Ê¸»ú·ù¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î·ÝÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¡¢¤¢¤Î¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤È¤«¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥É¥é¥Þ¤È¤«±Ç²è¤È¤«¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¡Ø¤¢¤Î¡Ù¤Î£²Ê¸»ú¤À¤±¤¬Éâ¤¯¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¥Ü¥¯¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤È¤«¿ÀÈøÉö¼î¤È¤«¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ê¤È»×¤¦¡Ë¡£¤à¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤ÊÌ¾Á°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ü¥¯¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Ï¥Ð¥«¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ã¡¤«¤ìÊý¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ø¥Ü¥¯¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¡¢¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£