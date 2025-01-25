¥É¥ë±ß¤Ï156±ß¤Á¤ç¤¦¤ÉÁ°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¡¢½µËö¤òÁ°¤ËÆ°¤Íî¤ÁÃå¤¯=£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ë±ß¤Ï156±ß¤Á¤ç¤¦¤ÉÁ°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¡¢½µËö¤òÁ°¤ËÆ°¤Íî¤ÁÃå¤¯=£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡ÊÆ»ØÉ¸¤Î¼å¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥ë¹â¤¬°ìÊÑ¤·¡¢¥É¥ë±ß¤Ï156±ß58Á¬¤òÉÕ¤±¤¿Æ°¤¤«¤é155±ß50Á¬¶á¤¯¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥ë°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å156±ß00Á¬¶á¤¯¤È²¼¤²Ê¬¤Î¤Û¤ÜÈ¾ÃÍÌá¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½µËö¤òÁ°¤ËÄ´À°¤ÎÆ°¤¡£
USDJPY 155.98
¡¡ÊÆ»ØÉ¸¤Î¼å¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥ë¹â¤¬°ìÊÑ¤·¡¢¥É¥ë±ß¤Ï156±ß58Á¬¤òÉÕ¤±¤¿Æ°¤¤«¤é155±ß50Á¬¶á¤¯¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥ë°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å156±ß00Á¬¶á¤¯¤È²¼¤²Ê¬¤Î¤Û¤ÜÈ¾ÃÍÌá¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½µËö¤òÁ°¤ËÄ´À°¤ÎÆ°¤¡£
USDJPY 155.98