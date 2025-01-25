¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ÁÇî»Î¤Î·ÙÈ÷ÈñÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¡¥³¥í¥ÊÂÐ±þ¤ÇÃæ¿´ÅªÌò³ä
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¦¥Á¸µÂçÅýÎÎ¼óÀÊ°åÎÅ¸ÜÌä¤Î·ÙÈ÷¤Î¸øÈñÉéÃ´¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¦¥Á»á¤Ï¸µÀ¯ÉÜ¹â´±¤È¤·¤Æ¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¶¼Ç÷¤ä·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆCNN¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥¦¥Á»á¤Î·ÙÈ÷ÈñÍÑ¤Ï¹ñÎ©ÊÝ·ò¸¦µæ½ê¡ÊNIH¡Ë¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢23ÆüÌë¤Ë¤½¤Î·ÙÈ÷¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¡¢¥Õ¥¡¥¦¥Á»á¤Ï¼«Èñ¤ÇÌ±´Ö¤Î·ÙÈ÷¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï24Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·ÙÈ÷¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¦¥Á»á¤ÏÌ±¼çÅÞ¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤òÌä¤ï¤º¡¢¥ì¡¼¥¬¥óÀ¯¸¢¤«¤é7Âå¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°åÎÅÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢2022Ç¯¤ËÍ×¿¦¤ò¼¤·¤¿¡£Âè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÇÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ä¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¡£