ËÌÅÍ¾½¡Ö¤ä¤ê»Ï¤á¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª¡×¡È¿ä¤·³è¡ÉÌ´Ãæ¤Ë¡Ö¤É¤Ê¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¾Ð´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê57¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¿ä¤·³è¡É¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¼ýÏ¿¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¡¡¤æ¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¿ä¤·³è¤Î¡¡½àÈ÷Ãæ¤É¤¦¤¹¤ë¡ª¡©¤³¤¦¤¹¤ë¡ª¡©¤³¤¦¤·¤è¤¦¡ª¡©¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡×¤È¡¢¿ä¤·³è¤Î¤¿¤á¤Ë¤¦¤Á¤ï¤ò¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÀÎ¤Ï¡¢ÄÉ¤Ã¤«¤±¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¡º£¤Ï¿ä¤·³è¤È¸À¤¦¤Î¤¬¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤ê»Ï¤á¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª¡ª¿ÍÀ¸¤Ï³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·³è¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡×¡ÖËÌÅÍ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¼ãÊÖ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£