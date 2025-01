1月22日、Novel Coreが新曲「OJIGI feat. SHUNTO (BE:FIRST), RYOKI (BE:FIRST)」をリリースした。BE:FIRST・SHUNTO、RYOKIをフィーチャリングゲストに迎えた同曲は、 プロデューサーをRyosuke “Dr.R” Sakaiが務め、Novel Coreが全編の作詞・作曲を手掛けた。

(関連:【動画】Novel Coreの楽曲にフィーチャリングされたBE:FIRST・SHUNTO、RYOKI)

Novel CoreとRyosuke “Dr.R” Sakaiは、これまで「Welcome To My Brain」や「RULERS」など多くの作品でタッグを組んでおり、どの曲も秀逸。今回の「OJIGI」も例に漏れずキャッチーで、どこかミステリアスなトラックが耳に残る。そこにNovel Coreが当て書きをしたというリリックが乗っており、中毒性のある1曲に仕上がっている。

また、SHUNTOとRYOKIとフィーチャリングするのは2023年10月2日にリリースされた「MF」から約1年半ぶり。タイトルの「MF」はダークなトラックに合わせてクールにボースティングしている楽曲で、Misfit(はみ出し者)とMiddle Finger(反骨心)をかけ合わせたワードだ。Novel Core曰く「グループの中でも一際強い表現力を持っているように映った2人に声をかけて、グループとソロ、それぞれのパッケージでははみ出てしまう“強烈な個性”を形にしよう、と」とのこと。実際、全員が高いラップスキルを持っているが三者三様に個性が違っているため、1曲の中でも様々な表情を楽しむことができる。Nocel Coreはさすがのひと言。リリックの聞き取りやすさはもちろん、日本語を自在に操ってリズムを出している様は思わずため息が出るほどだ。RYOKIは英語ならではの語感を活かしながら、持ち前の特徴的な声色を活かして“RYOKIワールド”全開。SHUNTOは多くの人を魅了するハスキーな低音ボイスでリリックを刻む。他の2人と比べるとやや余裕を持ったラップのため、それが色気を増してる、といったところだろう。

声やスタイルの被りがないのは意図してなのか、それとも思い思いに個性を出した結果なのか。いずれにせよそれぞれが持つ強烈な個性が合わさることで、楽曲の表情が豊かになっているのはこの3人だからなし得られたこと。まさに相性抜群と言えるだろう。

そして、今回の「OJIGI」でもそのスタイルは健在だ。むしろ、この1年半でそれぞれがさらに経験を積んできたからこそ、個性の差がより強くなっているとすら感じる。RYOKIはラップパートで持ち前の個性とエッジが効いた声を披露したり、プリコーラスで高音ボイスを聞かせたり。SHUNTOは曲冒頭からBE:FIRSTの楽曲ではあまり担当しないようなラップをしたり、聴く人を虜にするような歌声を披露したり。前作よりも様々な声色を使ってダイナミクスをつけており、楽曲の表情が豊かになっていると言えそうだ。そして、RYOKIとSHUNTOの新しい可能性を見せたNovel Coreのプロデュース力にも脱帽である。

2月11日に行なわれるNovel Coreの初単独アリーナ公演『”BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama』にも、RYOKIとSHUNTOがゲスト出演することが発表されている。同公演について「横浜・Kアリーナがカオスなアミューズメントパークと化し、複数のジャンルやカルチャー、様々なアート表現が複雑に交差し、急上昇&急降下&急旋回を繰り返す約2時間のパレードが繰り広げられる」とあるが、今回の“パレード”の中に同曲はどう組み込まれていくのだろうか。そして、同公演にどんなスパイスをもたらすのだろうか。楽曲を聞き込みながら、2月11日を楽しみに待ちたい。

(文=高橋梓)