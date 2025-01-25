¡Ú¾®ÁÒÌÆÇÏS¡Û¥ß¥¹¥¿¡¼X¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯ËÜÌ¿¡ªËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤Ç½éÂå½÷²¦¤Ø
¡¡¿·Àß½Å¾Þ¡Ö¾®ÁÒÌÆÇÏS¡×¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤ÎËÜÌ¿ÇÏ¤Ï¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥¯¥¤¡¼¥óC¡¢¥í¡¼¥ºS¤Î½Å¾Þ2¾¡¡£ÌÆÇÏ3´§³§¶Ð¤Ç¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ï4Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¡£Á°Áö¤Î½©²Ú¾Þ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¸å¤Î¥í¥¹¤¬±Æ¶Á¤·¤ÆºÇ²¼°Ì¤Î15Ãå¡£ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊüËÒ¤Ç¿´¿È¶¦¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£1½µÁ°ÄÉ¤¤¤Ï¼çÀï¤ÎÀîÅÄ¤òÇØ¤ËCW¥³¡¼¥¹¤Ç6F81ÉÃ5¡Á1F11ÉÃ1¤Î¹¥»þ·×¤ò¹ï¤ó¤À¡£ÂÎ¤â¥·¥ã¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢Éüµ¢½éÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤À¡£ÇÏÏ¢¡Ê9¡Ë¢ª¡Ê7¡Ë¡¢¡Ê10¡Ë¡¢¡Ê12¡Ë¡¢¡Ê14¡Ë¡¢¡Ê16¡Ë¡¢¡Ê17¡Ë¡£