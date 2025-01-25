À¾Éð¡¦ÉðÆâ¡¡º¸ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓ¤Î¡ÖÉÔÁ´Â»½ý¡×¡¡»î¹çÉüµ¢¤ËÌó2¥«·î¡¢³«Ëë1·³¤Ï¸·¤·¤¤¾ðÀª¤Ë
¡¡À¾Éð¡¦ÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬º¸Éª¤ÎÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓ¤Î¡ÖÉÔÁ´Â»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Éª¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¡¢²Æì¤ÇÊ¿ÎÉ¤é¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«¼ç¥È¥ì¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ16Æü¤Ëµ¢µþ¤·¡¢¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ï3½µ´ÖÄøÅÙ¤Î¥Î¡¼¥¹¥í¡¼Ä´À°¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹çÉüµ¢¤Ë¤Ï2¥«·îÄøÅÙ¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¡£³«Ëë1·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¹âÃÎ¡¦½ÕÌî¤Ç¤Î3·³¥¹¥¿¡¼¥È¤¬·èÄê¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤«¤é»Ï¤á¡¢¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¡£ÂçÂ´1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï21»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢³«Ëë5Ï¢¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É10¾¡6ÇÔ¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨2¡¦17¡£¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÃæ¤ÇÊ³Æ®¤·¤Æ¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëº£°æ¤ä¹â¶¶¡¢¶ùÅÄ¤é¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯¿Ø¤Î°ì³Ñ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡Ö2·å¾¡Íø¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡£º£Ç¯°Ê¾å¤Î¿ô»ú¤ò½Ð¤·¤ÆÁØ¤Î¸ü¤¤ÀèÈ¯¿Ø¤Ç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·Ç¤²¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤Îº¸ÏÓ¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¡¡¡ÊÊ¡°æ¡¡Î¼ÂÀ¡Ë