¥í¥Ã¥Æ¡¦²®Ìî¡¡¤Þ¤º¤ÏÅðÎÝ£±¡Ö¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿®Íê¤ò¡×ºòµ¨¤ÏÆþÃÄ°ÊÍè½é¤Î¥¼¥í¡¡
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î²®Ìîµ®»Ê³°Ìî¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢º£µ¨ÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºòµ¨¤Ï£°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£¸£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦£²£·£¹¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿°ìÊý¡¢ÅðÎÝ¿ô¤ÏÆþÃÄ°ÊÍè½é¤Î£°¡£¡ÖÅðÎÝ¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿®Íê¤ò¤â¤¦°ì²ó»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÅðÎÝ£±¤òµÏ¿¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤Ë¤Ï£´£°ºÐ¤ÎÂçÂæ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢Âè°ìÀþ¤ÇÀï¤¦¸¶Æ°ÎÏ¤ò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤À¤¢¤ë¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°£³°Ì¤«¤éÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°£Ö¤Ï·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤¤¤Ö¤·¶ä¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£