°æ¾å¾°Ìï¡Ö¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¡×Àº¿ÀÅªÈèÏ«¤È¤È¤â¤ËÃ£À®´¶¡¡¶â·Ý½Ó¤ÎÄ©È¯¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥à¥Ã¤È¤Ï¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê£²£´Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Åý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£±¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬¡¢£×£Â£ÏÆ±µé£±£±°Ì¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¦¶â·Ý½Ó¡Ê£³£²¡Ë¡á´Ú¹ñ¡á¤ò£´²ó£²Ê¬£²£µÉÃ£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢£×£Â£Ã¤È£×£Â£Ï¤Ï£´ÅÙÌÜ¡¢£×£Â£Á¤È£É£Â£Æ¤Ï£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡££±£°ÀïÏ¢Â³£Ë£Ï¾¡¤Á¤Ç¡¢ÆüËÜÁª¼êÎòÂå£±°Ì¤ÎÀ¤³¦Àï¾¡Íø¿ô¤ò£²£´¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£²¦ºÂÀï¤ÏÅö½é¡¢ºòÇ¯£±£²·î£²£´Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£ÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬£²ÅÙÉé½ý¡£»î¹ç¤¬£±¥«·î±ä´ü¤µ¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢º£·î£±£±Æü¤ËµÞ¤¤çÂÐÀïÁê¼ê¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢°æ¾å¾°Ìï¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¡Ý¶â¤Ë¡ÈÍè¤¤¡É¤È¼ê¾·¤¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥à¥Ã¤È¤Ï¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀäÂÐ¤ËÅÝ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡Ý»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¡¡¡ÖÈè¤ì¤¿¡£»î¹ç¤ÇÈè¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â£²¥«·î´Ö¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Ãæ»ß¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÊÑ¹¹¡¢ÆùÂÎÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àº¿ÀÅª¤ËÀµÄ¾¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌµ»ö¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¡£¤É¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¬¤¤¿¡×
¡¡¡Ý±ä´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´À°´ü´Ö¤¬±ä¤Ó¤¿±Æ¶Á¤Ï¡£
¡¡¡ÖÆ°¤¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ì¤Ä¤ÎÄ´À°ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÝÁê¼ê¤Î°õ¾Ý¡£
¡¡¡ÖÁ´¤Æ¤¬Ê¬¤«¤ëÁ°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¸À¤¤Êý¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡Ý³¬µé¤ò¾å¤²¤ë¥×¥é¥ó¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö¤¹¤°¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤â¤¤¤ë¡£Âç¶¶²ñÄ¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÝÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¿ÍÀ¸¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÀè¤É¤ó¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£°úÂà¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×