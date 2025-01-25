²£ÉÍ¡¦¿¥ÅÄ¡¡2ÅÙÌÜ¡Ö½©½ÕÏ¢ÇÆ¡×Ä©¤à¡¡±üÂ¼Íê¤È»Ë¾å½é°Î¶È¤Ø
¡¡¡þÂè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ½Ð¾ì¹»È¯É½
¡¡²£ÉÍ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼1Ç¯À¸¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¤¬Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤ÎÅÁÀâ¤ËÂ³¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£Å¥¤¯¤µ¤¯1Ç¯À¸¤é¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸ø¼°Àï15Ï¢¾¡Ãæ¡£¾¾ºäÂçÊå»á¤¬¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿98Ç¯¤Ï½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢Ï¢¾¡¤ò44¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£ºÇÂ®151¥¥í±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï½Õ¤ò°ìÀïÉ¬¾¡¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ²Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤â¡Ë44Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ºä»á¤ËÆ´¤ì¤Æ²£ÉÍ¤ËÆþ³Ø¡£º£Åß¤ÏÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¿©»öÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÂÎ½Å¤Ï5¥¥íÁý¤Î76¥¥í¤Ë¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎÀÚ¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¡Ê¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¡Ë¹¹¿·¤·¤¿¤¤¡×¡£ºÇÂ®146¥¥í¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦±üÂ¼Íê¿Í¡Ê2Ç¯¡Ë¤È¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¡£¡Ö¾¾ºä¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿¥ÅÄ¤¬¡¢°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¾¡Ì¦¡Ë
¡¡¢ã¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤ÈÆ±»þ½Ð¾ì¡¡²£ÉÍ¡¦Â¼ÅÄ´ÆÆÄ´î¤Ó¢ä²£ÉÍÀ¶ÎÍ¤Î21À¤µªÏÈ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ò²£ÉÍ¡¦Â¼ÅÄ¹ÀÌÀ´ÆÆÄ¤â²æ¤¬¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤À¡£¼«¿È¤â²áµî¤ËÆ±¤¸¸©Î©¹»¤Ç¤¢¤ëÇò»³¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢Ìî¸¶´ÆÆÄ¤È¤ÏÅö»þ¤«¤é¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç·»µ®ÅªÂ¸ºß¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ìÈÖ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¡£Ì´Êª¸ì¤À¤·À¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡È¥ª¡¼¥ë²£ÉÍ¡É¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£°¤ÉôÍÕÂÀ¼ç¾¡Ê2Ç¯¡Ë¤â¡Ö¿ÀÆàÀî¤ÎÌîµå¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÇ®¤¤¤ó¤À¡¢À¨¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢ã²áµî¤Ë4¹»¤Î¤ß¢äÁ°Ç¯½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¹»¤¬ÁªÈ´¤âÀ©¤·¤Æ¡Ö½©½ÕÏ¢ÇÆ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï²áµî¤Ë4¹»¤Ç¡¢1984Ç¯¤Î´äÁÒ¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢98Ç¯¤Î²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢02Ç¯¤ÎÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢22Ç¯¤ÎÂçºå¶Í°þ¡£27Ç¯¤Ö¤ê¤Ç»Ë¾å½é¤Î2ÅÙÌÜ¤Î°Î¶È¤ËÄ©¤à¡£