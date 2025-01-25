°æ¾å¾°Ìï¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¡ÄÀµÄ¾¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡× ¶â·Ý½ÓÀï¸å¤ËÄÁ¤·¤¯à¼å²»á¤òÅÇ¤¤¤¿ÇØ·Ê
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦ºÂÀï¤¬£²£´Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Åý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£±¡áÂç¶¶¡Ë¤¬£×£Â£ÏÆ±µé£±£±°Ì¡¦¶â·Ý½Ó¡Ê¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¡¢£³£²¡á´Ú¹ñ¡Ë¤ò£´¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£²Ê¬£²£µÉÃ£Ë£Ï¤Ç²¼¤·ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¡¢³¤³°¤Î»î¹ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê³¤³°¿Ê½Ð¤òÆ²¡¹Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÆüÄø¤Î£±¤«·î±ä´ü¤ä¡¢Ìó£²½µ´ÖÁ°¤ÎÁê¼êÊÑ¹¹¤Ê¤É¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Ë¤â¡¢»î¹çÁ°¤ÏÁ´¤¯Æ°¤¸¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ï¡ÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆùÂÎÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àº¿ÀÅª¤Ë¡¢ÀµÄ¾¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£Àº¿ÀÌÌ¤ÇÉéÃ´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤âÆ±ÍÍ¤À¡£Åö½é¤ÎÄ©Àï¼Ô¤À¤Ã¤¿¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬£²ÅÙÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¡Ö·ÈÂÓ¤¬ÌÄ¤ë¤È¶²ÉÝ¡£¶²ÉÝ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¶â¤ÎÂåÌò¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÁª¼ê¤â¡¢ÂÎ½ÅÄ¶²á¤ÇÍèÆü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤Ë¹ËÅÏ¤ê¤Î¶½¹Ô¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤â°æ¾å¾°Ìï¤â¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤Ê»î¹ç¡×¤È¼ý³Ï¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¿Ø±Ä¤È¤â¤Ë´ôÏ©¤È¤Ê¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£