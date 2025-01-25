Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡¡4¡¦22¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡¡Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«ºÅ
¡¡ºòÇ¯12·î6Æü¤Ë¼«Âð¤ÎÍá¼¼¤ÇÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Î¤¿¤á»àË´¤·¤¿²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Î³«ºÅ¤¬24Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£4·î22Æü¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3¤Î5¤Î1¡Ë¤Ç¹Ô¤¦¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ»³ÈþÊæ¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ä¿Æ¤·¤¯¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªÃç´Ö¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡×¤È³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±½ê¤Î¥Û¡¼¥ëB7¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÈÌ¤Î¸¥²Ö¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£»þ´Ö¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¡£µÇ°¥¤¥ä¡¼¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£