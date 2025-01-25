¥í¥·¥¢Ê¼»à¼Ô9Ëü¿Í¤ÎÌ¾Á°³ÎÇ§¡¡BBCÆÈ¼«Ä´ºº¡¢23¡ó¤¬»Ö´ê
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û±ÑBBCÊüÁ÷¤È¥í¥·¥¢ÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï24Æü¡¢2022Ç¯2·î¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶³«»Ï¸å¤ËÀï»à¤·¤¿¥í¥·¥¢Ê¼¤Î¤¦¤Á¡¢9Ëü19¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÆÈ¼«Ä´ºº¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£23¡ó¤¬¿¯¹¶¸å¤Ë·ÀÌó¤·¤¿»Ö´êÊ¼¤À¤Ã¤¿¡£23Ç¯10·î°Ê¹ß¡¢»Ö´êÊ¼¤Îµ¾À·¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤ËÀï»à¤·¤¿¥í¥·¥¢Ê¼¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï36ºÐ¤Ç¡¢¿¯¹¶Åö½é¤Î2Ç¯´Ö¤è¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ç¤ÏÊ¼°÷³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤â³ÆÃÏ¤Ç»Ö´êÊ¼¤ò³èÈ¯¤ËÊç½¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·³¿ÍÊèÃÏ¤«¤éÀï»à¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸ø¼°¾ðÊó¤äÊóÆ»¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ½¸·×¡£¥í¥·¥¢¤¬ÀêÎÎ¤¹¤ë¥É¥Í¥Ä¥¯¡¢¥ë¥¬¥ó¥¹¥¯Î¾½£¤ÎÌ±Ê¼¤â¹ç¤ï¤»¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Î»à¼Ô¤ÏºÇÂçÌó22Ëü¿Í¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¿ä·×¤·¤¿¡£