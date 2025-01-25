アニメ「キン肉マン 完璧超人始祖編」よりアクションフィギュア「S.H.Figuarts キン肉マン-完璧超人始祖編-」本日発売！
【S.H.Figuarts キン肉マン-完璧超人始祖編-】
1月25日 発売
価格：9,900円
サイズ：全高約155mm
【セット内容】
(C)ゆでたまご／集英社・キン肉マン製作委員会
1月25日 発売
価格：9,900円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts キン肉マン-完璧超人始祖編-」を1月25日に発売する。価格は9,900円。
本商品は、アニメ「キン肉マン 完璧超人始祖編」より、主人公「キン肉マン」を完全新規造形でS.H.Figuarts化したもの。
「キン肉マン 完璧超人始祖編」の設定、劇中をイメージしたプロポーションで立体化。S.H.Figuartsシリーズで培われた可動構造が採用されており、「腕組み」や「肉のカーテン」が再現できる。
交換用表情パーツが1種と、交換用目パーツ4種、交換用口パーツ3種（本体付属用）、交換用口パーツ2種（交換用表情パーツ用）が付属している。
掴み手首を含め交換用手首パーツも3種付属し、「筋肉バスター」や「マッスルスパーク」などの技を放つシーンも再現可能となっている。
「S.H.Figuarts キン肉マン-完璧超人始祖編-」
サイズ：全高約155mm
材質：PVC、ABS製
【セット内容】
・本体
・交換用手首パーツ左右各3種
・交換用表情パーツ
・交換用口パーツ（本体付属用）3種
・交換用口パーツ（交換用表情パーツ用）2種
・交換用目パーツ4種
(C)ゆでたまご／集英社・キン肉マン製作委員会
※発売日は流通により前後する場合があります。