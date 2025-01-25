【S.H.Figuarts キン肉マン-完璧超人始祖編-】1月25日 発売価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts キン肉マン-完璧超人始祖編-」を1月25日に発売する。価格は9,900円。

本商品は、アニメ「キン肉マン 完璧超人始祖編」より、主人公「キン肉マン」を完全新規造形でS.H.Figuarts化したもの。

「キン肉マン 完璧超人始祖編」の設定、劇中をイメージしたプロポーションで立体化。S.H.Figuartsシリーズで培われた可動構造が採用されており、「腕組み」や「肉のカーテン」が再現できる。

交換用表情パーツが1種と、交換用目パーツ4種、交換用口パーツ3種（本体付属用）、交換用口パーツ2種（交換用表情パーツ用）が付属している。

掴み手首を含め交換用手首パーツも3種付属し、「筋肉バスター」や「マッスルスパーク」などの技を放つシーンも再現可能となっている。

「S.H.Figuarts キン肉マン-完璧超人始祖編-」

サイズ：全高約155mm

材質：PVC、ABS製

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各3種

・交換用表情パーツ

・交換用口パーツ（本体付属用）3種

・交換用口パーツ（交換用表情パーツ用）2種

・交換用目パーツ4種

(C)ゆでたまご／集英社・キン肉マン製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。