¡Ú¾ï³ê¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ£Â£Â£Ã¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Û²Ï¹çÍ¤¼ù¤¬½à·è¿Ê½Ð¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÅêÉ¼´ü´Ö¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£¶²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï£²£´Æü¡¢½à¡¹·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²Ï¹çÍ¤¼ù¡Ê£³£·¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï½à¡¹·è¾¡£±£°£Ò¡¢¥³¥ó¥Þ£°£µ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤Î¥¤¥óÆ¨¤²¤Ç½à·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö£±£Í²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¤ê¥í¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°²ó¤È¤³¤Ê¤á¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¥¿¡¼¥ó½Ð¸ý¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¾õÂÖ¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È½à·è¾¡Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Ë²¼´Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç£Ó£Ç½é£Ö¡£¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡²Ï¹ç¤ò¤Ï¤¸¤á±óÆ£¥¨¥ß¡¢Á°ÅÄ¾ÂÀ¤È¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Î³èÌö¤¬¸÷¤ë£±£°£²´ü¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÂç»ö¤Ê°ìÇ¯¡£º£¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÅêÉ¼´ü´Ö¤À¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·Â³¤±¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ±´ü¤ÎÃæ¤Ç¤â²¼¤ÎÊý¤À¤È»×¤¦¡£Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤£±£°£²´ü¤È¤·¤ÆÄÞ¤¢¤È¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤Þ¤º¤Ï·è¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ÆÂ¸ºß¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¡£