°æ¾å¾°Ìï¡Öº£Æü¥ê¥ó¥°¤«¤é¸«¤¿·Ê¿§¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×SNS¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê31¡áÂç¶¶¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢°æ¾å¤ÏÂåÌòÄ©Àï¼Ô¤ÎWBOÀ¤³¦Æ±µé11°Ì¡¦¶â·Ý½Ó¡Ê¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¡¢32¡á´Ú¹ñ¡Ë¤ò4²ó2Ê¬25ÉÃ¤ÇKO¤Ç²¼¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂËÉ±Ò¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö4ÃÄÂÎ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Öº£Æü¥ê¥ó¥°¤«¤é¸«¤¿·Ê¿§¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»î¹çÆü¤ÎÊÑ¹¹¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤¬²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤¤¤Ä¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¤·¤¿¡£