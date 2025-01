◆話題作出演で注目の女優・清乃あさ姫とは?

【モデルプレス=2025/01/24】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく<注目の人物>シリーズ。今回は、女優の広瀬すずが主演を務めるTBSドラマ「クジャクのダンス、誰が見た?」(毎週金曜よる10時〜)で、心麦の友人・ありさ役を演じる、清乃あさ姫(せいの・あさひ/19)にフィーチャーする。清乃は、2005年9月2日生まれ、千葉県出身。ミサワホームの「すずめの戸締まりタイアップCM」でデビューを果たし、カバヤ食品「タフグミ」WEB動画、アリアナ・グランデ「we can’t be friends (wait for your love)」日本版MVなどに出演。近年では、大河ドラマ「どうする家康」(NHK/2023)、月9「366日」(フジテレビ/2024)、「全領域異常解決室」(フジテレビ/2024)など話題の作品に多数出演している。

また、現在放送中の「クジャクのダンス、誰が見た?」では、心麦の小学校時代からの友人で、同じ大学の法学部に通う学生・ありさ役を好演。春生(リリー・フランキー)のことも昔から知っており、春生の死を機に学校を休学する心麦のことも気にかけているが、実は人知れずある後悔を抱えているという役どころである。― ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た?」に出演が決まった時の心境を教えて下さい。とにかく嬉しかったです。出演が決まり、原作を初めて読んだのですが、先が気になってページをめくる手が止まりませんでした!原作を読んでから作品の世界観に入れることがより嬉しく、よりワクワクしました。― 演じる上で、難しかった点や役作りで工夫した点はありますか?ありさは実際の自分と同じ大学生という設定なので、あまり深く考えすぎず等身大で演じようと思いました。でもその中にある心麦との関係値だったりありさの抱えている想いだったりはしっかり根底に置こうと意識しました。― 主演の広瀬すずさんと共演した印象を教えてください。よーい、はいとカメラが回ると一気にそこに心麦が存在するんです。まるですずさんと心麦の感情がリンクしてるかのようで、役に命を吹き込むというのはこういうことなのだと、今回近くで見てより強く感じました。現場ではスタッフさんや撮影に関わっている方々への気遣いや、感謝の気持ちを随所随所ですごく感じて、人を惹きつける理由はその存在感だけでなくて、こういったところにもあるのだろうと思いました。お芝居だけでなく、現場での役者としての在り方も教えていただいたような気がします。― ほかにも、撮影で印象に残っていることや、共演者の方から刺激を受けたことはありますか?春生役のリリー・フランキーさんと初めてお会いして、お芝居できたことはとても印象深いです。短い時間でしたが、リリーさんのお芝居や醸し出すその雰囲気に、圧倒されました。合間の時間はすごく気さくに話しかけてくださって、実はQ2の質問は好きな食べ物がありすぎて悩んでいたところ、リリーさんが一緒に考えてくださって決定した食べ物たちなんです!ユーモアと優しさ溢れる、あたたかい方でした。両親の友人に、今の事務所のマネージャーさんがいて、そこで、お会いして頂く機会を頂き、所属する事になりました。トンカツとピザ/嫌いな食べ物はないです!優しくて、笑いのツボが合う人。努力は裏切らない。指の関節の柔らかさ。第一印象とのギャップ!これキャッチコピーになってますか…?第一印象はクールでしっかり者に見られることが多いんですけど、実はめちゃくちゃおしゃべりだし、全然しっかり者でもないんです(笑)。そんなギャップも知れば知るほど色んな一面が見えてくるっていう意味で、自分的には魅力ポイントだと思っています!食事をする時に、炭水化物から食べないというのは無意識に習慣になっている気がします。1人カラオケに行くこと。ずっと気になっていた麻辣担を、この間初めて食べました!Sabrina Carpenter(サブリナ・カーペンター)さん、aespa(エスパ)のKARINA(カリナ)さん、小松菜奈さん。お仕事です!すぐ口内炎が出来ること。オーディションに落ちるとどうしても気持ちが沈んで悲しい気持ちになってしまいます。特にこの仕事を初めたての頃は落ちる度に落ち込んでしまっていましたが、毎回家族はまた次頑張れって励ましてくれるんです。その言葉って単純なようで深くって、悔しさとか悲しみは次に進む1番の原動力になるんだと気づきました。それからはオーディションに限らず、生活の中で落ち込むことや悲しいことがあっても、次に繋げるための、自分の人生にとって必要な出来事だったのだとプラスに考えられるようになった気がします。それでもまだまだ色々なことで一喜一憂してしまいますが、ポジティブに考えるという意識は大切にしていきたいです。海外の作品を見るのが小さい頃からすごく好きで、国外でお仕事をすることは私の夢の1つです!そのためにも今、1つ1つのお仕事で沢山吸収して、学んでいきたいです。不安になったり無理かもって思う時でも、「自分なら出来る」と言い聞かせることは、何かに挑戦したりするなかでとても大切だと思うし、日々心がけていることです。実はこれは祖母にいつも言われてきた事で、目標を達成していく上で、これからも大事にしていきたいです。(modelpress編集部)生年月日:2005年9月2日出身:千葉県身長:169cm特技:英会話(英検2級)、韓国語(勉強中)趣味:歌うこと、ダンス公式Instagram:@asahi.seino.official【Not Sponsored 記事】