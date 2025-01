香港ディズニーランド・リゾートでは、“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”旧正月)イベントを2025年1月17日から2月16日まで開催!

香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025 “Disney Gacha Magic”

価格HK70$

販売期間:2025年1月17日から2月16日

販売場所:香港ディズニーランド・パーク/ファンタジーランド「ファンタジーガーデン」

【旧正月】巳年パレードも公演!香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025 【旧正月】巳年パレードも公演!香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025 続きを見る

香港ディズニーランド・リゾートでは、旧正月期間“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”)イベントを開催!

イベントのテーマは “Chinese New Year is just better together!”

お気に入りのディズニーの仲間たちと一緒にリゾートに集まり、蛇年の最高のスタートを切ることができます☆

香港ディズニーランドのファンタジーガーデンで、

2025年春節エディション「ディズニー ガチャ マジック」の新作が登場!

ダッフィーと仲間たちのラベンダーの香りの春節アクセサリー1個 (1セットにつき1個)

ゴディバ チョコレートの小さなギフトセット1個

1回HK70$で購入できます。

かわいいデコレーションにあるバッグを自分で選ぶことができます。

キャストさんも欲しいキャラクターが出るよう応援してくれます☆

香りのアクセサリーのフルコレクションは「ダッフィー&フレンズ」7種類に加え、

3つの特別エディションを含む10種類のデザインがあります。

シェリーメイ、

クッキー・アン、

オル・メルのかわいいフィギュアも見どころのひとつ。

ぜひ、手に入れた香りのアクセサリーと一緒に記念撮影を楽しんでくださいね!

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【旧正月】ダッフィー&フレンズのアクセサリーがあたる!香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025“Disney Gacha Magic” appeared first on Dtimes.