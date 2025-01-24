¥¹¥Þ¥Û¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¡Ö²ÏÄÅºù¥Ñ¡¼¥¯&¥È¥ì¥¤¥ó¥Õ¥ê¡¼¤¤Ã¤×¡×È¯Çä
¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¤Ï1·î20Æü¡¢°ËÆ¦µÞ¹Ô¤¬´ë²è¡¦±¿¹Ô¤¹¤ë¡Ö²ÏÄÅºù¥Ñ¡¼¥¯&¥È¥ì¥¤¥ó¥Õ¥ê¡¼¤¤Ã¤×¡×¤ò¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
²ÏÄÅºù¥Ñ¡¼¥¯&¥È¥ì¥¤¥ó¥Õ¥ê¡¼¤¤Ã¤×
¡Ö²ÏÄÅºù¥Ñ¡¼¥¯&¥È¥ì¥¤¥ó¥Õ¥ê¡¼¤¤Ã¤×¡×¤Ï¡¢°ËÆ¦¹â¸¶±ØÁ°¤ÎÃó¼Ö¾ìÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢°ËÆ¦µÞ¹ÔÀþ¤Î°ËÆ¦¹â¸¶±Ø¡Á°ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ±Ø¤Î1Æü¥Õ¥ê¡¼¾è¼Ö·ô¤È²¼ÅÄ¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤¬È¾³Û¤Ç¾è¤ì¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¡£¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¤¬·ÐÏ©¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¾è´¹°ÆÆâ¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï3·î10Æü¤Þ¤Ç¡£ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï2·î1Æü¡Á3·î10Æü¡£²Á³Ê¤Ï¡¢Âç¿Í1,800±ß¡¢»Ò¤É¤â900±ß(ÊÌÅÓ¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¶â¤ËÉáÄÌ¼Ö1Âæ1Æü500±ß¤¬É¬Í×)¡£
²ÏÄÅºù¥Ñ¡¼¥¯&¥È¥ì¥¤¥ó¥Õ¥ê¡¼¤¤Ã¤×
¡Ö²ÏÄÅºù¥Ñ¡¼¥¯&¥È¥ì¥¤¥ó¥Õ¥ê¡¼¤¤Ã¤×¡×¤Ï¡¢°ËÆ¦¹â¸¶±ØÁ°¤ÎÃó¼Ö¾ìÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢°ËÆ¦µÞ¹ÔÀþ¤Î°ËÆ¦¹â¸¶±Ø¡Á°ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ±Ø¤Î1Æü¥Õ¥ê¡¼¾è¼Ö·ô¤È²¼ÅÄ¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤¬È¾³Û¤Ç¾è¤ì¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¡£¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¤¬·ÐÏ©¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¾è´¹°ÆÆâ¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï3·î10Æü¤Þ¤Ç¡£ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï2·î1Æü¡Á3·î10Æü¡£²Á³Ê¤Ï¡¢Âç¿Í1,800±ß¡¢»Ò¤É¤â900±ß(ÊÌÅÓ¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¶â¤ËÉáÄÌ¼Ö1Âæ1Æü500±ß¤¬É¬Í×)¡£