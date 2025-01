旨みを最大限引き出した無添加スープが身体に染み渡る！ 名店出身の店主によるのど黒ラーメン（東京・中野）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は中野駅に間借りで移転オープンした、名店出身の店主による無添加のど黒ラーメン店。

のど黒らぁ麺 永屋(東京・中野)

特製塩らぁ麺 写真:お店から

2024年10月、中野駅から徒歩7分ほどの場所に、時間をかけて丁寧に旨みを引き出した無添加スープが人気の「のど黒らぁ麺 永屋」が移転オープンしました。店主は「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」にも選出された水道橋の名店「中華そば 勝本」出身。20年以上ラーメン店で腕を磨いてきて、ラーメン、つけ麺、油そば、豚骨ラーメン、鶏白湯ラーメンなどを経験してきました。18年ほど働いた頃、自分のラーメンを家で作ってみたところおいしいと思い、自分のラーメンで店を持ちたいと思ったそう。

カウンター席 出典:ビックらっちさん

現在の店舗はDJ BARの間借り営業で、設備も整っていたので出店を決意。内装は派手ですが、この場所でBGMに三味線の音楽を聴きながら、同店のラーメンを味わうのもおもしろいのではと思ったそうです。客席は11席で、店舗は2階にあるので、提灯を照らし、1階には赤いラーメンののぼり旗と看板を出しています。

らぁ麺 塩 出典:こば ひでさん

メニューは「らぁ麺」1,000円、「味玉らぁ麺」1,000円、「特製らぁ麺」1,500円。スープは、鰹本枯節、本枯鯖節、羅臼昆布、花どんこ椎茸等の乾物と島根県産のど黒を主体とし、他にも数種類の煮干しを贅沢に使用しています。じっくり時間をかけて旨みを最大限に引き出したアニマルオフの芳醇な無添加スープで、塩と醤油を用意。ミネラルや旨みが豊富な4種類の天然塩を使用し、牡蠣やホタテ貝柱を中心とした出汁に溶かしてタレに使用している塩らぁ麺、生揚げ醤油、再仕込醤油など5種類の醤油をブレンドして火入れをしたものをタレに使用している醤油らぁ麵、どちらも旨みたっぷりです。三河屋製麺のストレートの細麺は歯切れがよく、素材のおいしさを引き出したスープとの相性も抜群。おすすめは24時間かけて低温調理した柔らかくジューシーな肩ロースチャーシューが4枚のるなど、トッピングが豪華な「特製らぁ麺」です。

絶品炙りチャーシュー丼 出典:ビックらっちさん

サイドメニューの「絶品炙りチャーシュー丼」450円も角切りチャーシューがゴロゴロのって、ボリュームも満点と好評です。豚肩ロースのチャーシューには、2種類の醤油を甘く煮詰めたタレを使用。炙った香ばしい香りが食欲をそそります。

のど黒の優しい甘みも楽しめる、コクのあるスープは、身体に染み渡ります。丁寧に作られた一杯を味わいに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

らぁ麺 醤油 出典:ビックらっちさん

『お店はバーを間借りするかたちのため、ラーメンの印象と店内のイメージにギャップが!?

口頭注文、先払いのシステムのため、店主さんに醤油ラーメンと炙りチャーシュー丼をオーダーし1450円をお支払い。

7.8分経ち、先に炙りチャーシュー丼から着丼!

更に2.3分後にラーメンも着丼です!

ラーメンの具材は、メンマ、ネギに大きめな低温チャーシュー、三つ葉とシンプルな構成。

スープは、魚介の旨味が詰まっていて、アニマルオフを感じさせない味!

低加水の中細麺は、喉越し良く、小麦の風味、コシがあり、スープと合います♪

炙りチャーシュー丼は、角切りのチャーシューがゴロゴロ入っていて、中々のボリューム。

軽く炙られ、香ばしさもあり、美味♪

最近食べたラーメンの中でも味は上位に!

今度は塩も食べてみたいな。

スープまで完飲』(ビックらっちさん)

らぁ麺 醤油 出典:chuu2233(ノンアルレビューfrom2023/09)さん

『結論とても旨いです!

「美味しい」というより「旨い」という感じ

よくある一点突破型の、魚粉!煮干!牡蠣!とは異なり、「全員がフルパワーでありながらバランスがとれた全方位型」といった感じがしました

スープが好きすぎて、麺が余りそうなほど、、、

僕は塩ラーメンを食べる際、薄味の煮卵の黄身を食べながら、スープの雰囲気を少し変えて味わうのが好きなのですが、こちらの煮卵は黄身がほとんど色付いていないナチュラル系なのでさらにドンピシャでした

トッピングのおネギの盛り方もお上品で、ご出身のお店の系譜も感じます

塩分濃度などは体調や気候によっても感じ方が変わると思いますが、「スープの旨み」という意味では、あまり他では感じることのできない美味しさなのではないかと思いました』(chuu2233(ノンアルレビューfrom2023/09)さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆のど黒らぁ麺 永屋住所 : 東京都中野区中野5-53-5 マガザン中野 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

