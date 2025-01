メデラの乳頭ケアクリーム「ピュアレーン」が、株式会社ベネッセコーポレーションが運営する妊娠・出産・育児ブランド「たまひよ」が2025年1月15日に発表した「たまひよ赤ちゃんグッズ大賞2025」において、2018年から7年連続で乳頭ケア部門第1位を受賞しました。

メデラ「ピュアレーン」

メデラの乳頭ケアクリーム「ピュアレーン」が、ベネッセコーポレーションが運営する妊娠・出産・育児ブランド「たまひよ」が2025年1月15日に発表した「たまひよ赤ちゃんグッズ大賞2025」において、2018年から7年連続で乳頭ケア部門第1位を受賞。

メデラの「ピュアレーン」は妊娠中や授乳中のお母さまのデリケートな乳頭を保護するケアクリームです。

天然由来成分であるラノリン*100%でできており、授乳中のお母さまも、拭き取らずにそのまま授乳いただくことができます。

乳頭の他にも、赤ちゃんのリップケアや乾燥したお肌のケアにも使用できます。

*ラノリンは羊毛から抽出した羊毛脂です。

優れた保湿成分が皮膚を保護し、カサツキや荒れを防ぎます。

【出典元情報】

「たまひよ赤ちゃんグッズ大賞2025」とは、 たまひよ読者のママ・パパ約2,000人を対象に自身やパートナーが妊娠・出産・育児生活の中で「実際に使ってよかった」と思う商品・サービスについてアンケートを実施し、回答結果をたまひよ編集部が集計してランキング形式で発表する企画です。

調査時期 :2024年8月・9月(2024年8月15日〜2024年9月8日)

調査方法 :WEB調査

調査対象者:全国の生後0カ月〜1才6カ月のお子様を持つ、たまひよ読者ママ・パパ

(「たまごクラブ」「ひよこクラブ」購読経験者)

有効回答数:2,062人(ママ1649名、パパ413名)

発表先 :WEBメディア「たまひよ」

雑誌「中期のたまごクラブ」本誌・別冊付録ほか

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post デリケートな乳頭を保護!メデラ「ピュアレーン」 appeared first on Dtimes.