¡ÖÀÄ¿¹¤ÎÆìÊ¸¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡ª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈGOMAºîÉÊÅ¸¼¨

2025年1月19日(日)午前10時より、JR青森駅東口ビル4階あおもり縄文ステーションじょもじょもにて、青森県在住のアーティストGOMA氏制作の「青森の縄文」をモチーフにした作品を公開。

また同日午前11時から午後4時まで、隣接する協同組合タッケン美術展示館(青森市民美術展示館)にてアーティストGOMA氏によるライブアートイベントを開催します。

■目的

世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産である青森県内8つの縄文遺跡の来訪・周遊の起点となる「あおもり縄文ステーションじょもじょも」(以下、じょもじょも)の長期的な露出拡大、認知度向上及び来場促進を図り、多くの人々が8遺跡について知る機会を創出するため、展示作品制作によるじょもじょものプロモーションを実施するものです。

■アーティストGOMA氏プロフィール

GOMA

■あおもり縄文ステーションじょもじょもについて

所在地 : 〒038-0012 青森県青森市柳川一丁目1番5号

アクセス: JR・青い森鉄道「青森駅」直結

開所時間: (1)4〜5月(GW期間を除く)及び10月〜3月

10時00分〜19時00分

(2)GW期間及び6月〜9月

10時00分〜20時00分

TEL : 017-752-1191

