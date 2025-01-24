ËÜÅÄÍã¡¡¸ª½Ð¤·¥È¥Ã¥×¥¹¡õ¤¢¤Ã¤¿¤«¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡ª¡¡¥Ä¥Ã¥³¥ßÂ³½Ð¡Ö¤Þ¤À´¨¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¾å²¼¤Ç²¹ÅÙº¹À¨¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÜÅÄÍã¡Ê32¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¶á¥°¥ì¡¼¤¬¤¹¤¡¢¤½¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²¹¤«¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ò
¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸ª¤¬³«¤¤¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼ÁÇºà¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿µ¨Àá´¶¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÉ÷¼Ù¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¹¢¥·¥å¥Ã¥·¥å¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öootd¡Ê¡áº£Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¡Ë¡×¡Ö»äÉþ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À´¨¤¤¤è¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤·¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö´¨¤½¤¦¡×¡ÖÍÎÉþ¡¢¾å²¼¤Ç²¹ÅÙº¹À¨¤¤¡×¡Ö¥°¥ì¡¼¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Å·»È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£