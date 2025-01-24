À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î´°ÇÔÈ¯¿Ê¡¡15ºÐ·ªËÜÉÙÈþÌé¤ÎºÇÇ¯¾¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤ªÍÂ¤±¡ÚB¥ê¡¼¥°2Éô¡Û
¡¡¢¡¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡ËÊ¡²¬70¡½85Ê¡Åç¡Ê24Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬¥ê¡¼¥°¸åÈ¾Àï½éÀï¤ÇÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ÎÊ¡Åç¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ë3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤¬1ËÜ¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¼«Ëý¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¿Ø¤âÊ¡Åç¤ÎDF¤ËÊ£¿ô¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤³¤Þ¤ì¤Æ¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤º¡¢¿³È½ÃÄ¤ÎÈ½Äê¤ËÉÔËþ¤òÁÊ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÉÍ¸ý±ê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1ÈÖ¤Î¸¶°ø¤ÏÁ°È¾¡£ºÇ½é¤Î¼éÈ÷¤Ç¡ÊÌ£Êý¤Ë¡Ë¥Ø¥ë¥×¤Ë¹Ô¤±¤º·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½¤Àµ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï°éÀ®ÁÈ¿¥¤ÎÊ¡²¬U15¡Ê15ºÐ°Ê²¼¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë15ºÐ¤Î·ªËÜÉÙÈþÌé¡Ê¤Õ¤ß¤ä¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ì¤Ð15ºÐ30Æü¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ÏB¥ê¡¼¥°ºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÍ¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢Â¾¤ËËèÆü¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºÇÇ¯¾¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î²ÄÇ½À¤Ï25Æü¤ÎÊ¡ÅçÀï¤Ø¤È¤ªÍÂ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£