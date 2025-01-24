£Î£Ù»Ô¾ì ¤³¤Î¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
23:45
ÊÆPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦Â®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê1·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡49.9¡¡Á°²ó¡¡49.4¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡56.5¡¡Á°²ó¡¡56.8¡ÊÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)
Í½ÁÛ¡¡55.6¡¡Á°²ó¡¡55.4¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)
25Æü
0:00¡¡
ÊÆ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê1·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡73.2¡¡Á°²ó¡¡73.2¡Ê¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô)
ÊÆÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡420.0Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡415.0Ëü·ï¡ÊÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô)
Í½ÁÛ¡¡1.2%¡¡Á°²ó¡¡4.8%¡ÊÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡¦Á°·îÈæ)
À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊWEF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¡ÊÄÌ¾Î¡§¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡¢ºÇ½ªÆü¡Ë
FRB¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È´ü´Ö¡Ê¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¼«½Í¡Ë¡Ê～30Æü¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÆPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦Â®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê1·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡49.9¡¡Á°²ó¡¡49.4¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡56.5¡¡Á°²ó¡¡56.8¡ÊÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)
Í½ÁÛ¡¡55.6¡¡Á°²ó¡¡55.4¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)
25Æü
0:00¡¡
ÊÆ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê1·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡73.2¡¡Á°²ó¡¡73.2¡Ê¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô)
ÊÆÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡420.0Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡415.0Ëü·ï¡ÊÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô)
Í½ÁÛ¡¡1.2%¡¡Á°²ó¡¡4.8%¡ÊÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡¦Á°·îÈæ)
À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊWEF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¡ÊÄÌ¾Î¡§¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡¢ºÇ½ªÆü¡Ë
FRB¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È´ü´Ö¡Ê¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¼«½Í¡Ë¡Ê～30Æü¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£