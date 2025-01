『ミルポッシェ』で人気の誕生記念シリーズ「オリジナルカレンダー」と「等身大ポスター」から、人気キャラクター「すみっコぐらし」をデザインした新商品を2024年12月より販売中。

ミルポッシェ「すみっコぐらしデザインメモリアル商品」

『ミルポッシェ』で人気の誕生記念シリーズ「オリジナルカレンダー」と「等身大ポスター」から、人気キャラクター「すみっコぐらし」をデザインした新商品を2024年12月より販売中です。

赤ちゃんが生まれたときの写真を、かわいいすみっコたちと一緒に思い出に残せるミルポッシェのオリジナルサービスです。

それぞれご自宅用はもちろん、家族への贈りものとしても、今しか撮ることができない姿や表情の記録が出来ます。

◆オリジナルカレンダー

生まれた日に合わせて作成できるオリジナルカレンダー!かわいいすみっコぐらしデザインに赤ちゃんの誕生日・写真・名前を入れることができて、ひとりひとりに合わせた年間イベント(お七夜・お食い初め・初節句など)が自動で入ります!

〈すみっコぐらし オリジナルカレンダー商品ページ〉

https://milpoche.jp/Memorialseries/SgCl

すみっコぐらしデザイン オリジナルカレンダー

デザインサンプル(カレンダー)

◆等身大ポスター

生まれたままのサイズが残せる等身大サイズのポスター!お名前・お誕生日・出生体重/身長などが記録でき、特別なキットがなくても、かわいいすみっコたちと一緒に思い出が残せます。

〈すみっコぐらし等身大ポスター商品ページ〉

https://milpoche.jp/Memorialseries/SgNbbp

すみっコぐらしデザイン 等身大ポスター

デザインサンプル(ポスター)

◆すみっコぐらしデザインが各6種類

カレンダー・等身大ポスター共に以下の3つのデザインテーマ(各2色展開)からお好みで選べます。

・スタンダード(ピンク/イエロー)

・いっしょにおとまり会(ラベンダー/ブルー)

・すみっコベビー(ピンク/ミント)

◆1枚550円(税込)で作成可能

商品名: すみっコぐらし メモリアル商品

オリジナルカレンダー/等身大ポスター

価格 : 各550円(税込)

種類 : オリジナルカレンダー全6種/等身大ポスター全6種

発売日: 2024年12月19日(木)から好評発売中

URL : https://milpoche.jp/Memorialseries/SgTop

