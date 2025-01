¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¥Í¥¿¤ÇÂ·¤¨¤¿¡¢¿·É´¹çµÖÅ¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¿·É´¹ç¤Ë¤®¤ê¡×¤â¡ª¤¹¤·¤ÎÈþÅÐÍø ¿·É´¹çµÖÅ¹

「すしの美登利」が、「新百合丘店」を2025年1月17日(金)にグランドオープンしました。

すしの美登利 新百合丘店

「すしの美登利」が、「新百合丘店」を2025年1月17日(金)にグランドオープン。

同店では「テイクアウト商品の販売営業」と「カウンター10席のイートイン営業」で、質の高い寿司と活気あるサービスを新百合丘の利用者に提供します。

※イートインはカウンター10席のため、予約は承っておりません。

■「新百合丘店」の特徴 テイクアウト×イートイン営業

四季折々の旬の素材はもちろん、「人肌のシャリ」「酢」「醤油」「海苔」に徹底的にこだわり、美味しいお寿司を提供ています。

■新百合丘店限定メニュー

・新百合にぎり

すしの美登利自慢の本鮪をはじめ、サーモンやズワイガニなど人気のネタで揃えた新百合丘店限定のメニューを用意しています。

●テイクアウト商品 1,404円(税込)

特選にぎり

●イートイン商品 1,265円(税込)

特上にぎり

■主なメニュー

創業から約50年にわたり、美味しいお寿司をリーズナブルな価格で提供しています。

名物やセットメニュー、づくしメニューなど、お客様に楽しめる商品ラインナップを用意しています。

【テイクアウト商品】

●名物

・元祖穴子寿司 864円

・サバ寿司ハーフ 648円

●にぎり

・美登利にぎり 1,080円

・特選にぎり 1,814円

●づくし

・本まぐろづくし 1,490円

・炙りづくし 680円

●細巻

・かんぴょう巻 259円

・梅キュー巻 280円

・ネギトロ巻 518円

など

※全て税込価格

美登利にぎり

特選にぎり

本まぐろづくし

【イートイン商品】

●名物

・穴子一本 550円

・大名サバ 165円

●セット

・特上にぎり 1,485円

・ランチにぎり 1,100円

●づくし

・まぐろづくし 1,375円

・炙りづくし 680円

●にぎり

・大とろ 440円

・生サーモン 165円

・かんぱち 165円

など

※全て税込価格

穴子一本握り

特上にぎり

大トロ

■店舗概要

店名 : すしの美登利 新百合丘店

所在地 : 〒215-0021

神奈川県川崎市麻生区上麻生1-1-1 新百合丘OPA B1F

電話番号 : 044-299-6506

※予約は承っておりません。

イートイン営業 : 11:00〜21:00(LO 20:30)

ランチ 11:00〜14:00

テイクアウト営業: 10:00〜21:00

※平日、土日祝日同じ。

定休日 : 商業施設の規定に準ずる

アクセス : 小田急線「新百合ヶ丘駅」南口 徒歩1分

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ズワイガニなど人気のネタで揃えた、新百合丘店限定メニュー「新百合にぎり」も!すしの美登利 新百合丘店 appeared first on Dtimes.