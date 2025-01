¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡ªTIMELAB ²¹Ç®¡¦¿¶Æ°¥Ù¥ë¥È¡ÖLuna Bloom¡×

TIMELABは、温感と振動による心地よい刺激で心身のリラックスを促す『温熱・振動ベルト「Luna Bloom」』を2025年1月15日(水)より販売中です。

TIMELAB 温熱・振動ベルト「Luna Bloom」

発売日 : 2025年1月15日(水)

販売価格 : 12,000円(税込)

販売チャネル: 楽天市場、卸売など

製品ページ : https://www.timelab.co.jp/hvbelt.html

販売ページ : https://item.rakuten.co.jp/shop405/warmbelt/

お腹や腰の不快感や冷えは女性の日常的な悩みで、お仕事中や家事中に突然感じることもあります。

Luna Bloomは、デスクワークや掃除中など手が離せず対処するのが難しい中でも、ベルトを巻いて電源を入れるだけですぐにぽかぽかと温まり、繊細な振動でリラックスできるひとときを提供します。

【特長】

・温感×振動のダブル機能

温熱で肌を温めながら、繊細な振動のダブル機能でホッとできる温活タイム。

・お腹や腰以外にも使用可能

別途タオルを使って首や目にも使用することができるため、不快感や冷えを感じる部分を温めながら振動させられます。

・多様な組み合わせができる3段階レベル調節

温熱の温度(40℃・45℃・50℃)や振動パターン(通常+微細・短リズム・長リズム)から組み合わせて使用できます。

・USB Type-Cの充電式

スマートフォンの多くで採用されているUSB Type-Cの充電式となっているため、カバンやバッグに入れて携帯できて、いつでもどこでも使用できます。

・着けてる感を感じにくい軽量ボディ

軽量なため、例えば首や肩に装着しても重さによる着けてる感を感じにくくなっています。

・スリム設計

持ち運びの際に邪魔にならず、冬に服の上から巻き付けて上着を着ても目立ちにくくなっています。

・温熱・振動の単独/併用使用

温熱と振動を同時に使用することができることはもちろん、『温熱だけ』『振動だけ』の使用もできるため、振動音が気になる場合などは温熱だけで使用することも可能です。

・切り忘れ防止のタイマー機能

温め過ぎや切り忘れを防止するため電源を入れてから30分で自動的に電源オフになるタイマー機能があります。

こんな方におすすめ

・毎月感じるお腹の違和感に困っている方

・デスクワークで手や足などに冷えを感じる方

・腰の冷えや違和感を感じる方

・お家でゆっくりホッと温活をしたい方

