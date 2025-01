¡Ö³Ø¸¦¤Î¿Þ´ÕLIVE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¥³¥é¥Ü¡ª¤¤¤­¤â¤Î¥ì¥¹¥­¥å¡¼¡¡¥­¥ß¤À¤±¿Þ´Õ

ソユーは、愛知県日進市のプライムツリー赤池3階に、「学研の図鑑LIVE」シリーズとコラボした「いきものレスキュー キミだけ図鑑」を2025年1月29日(水)にオープンします。

いきものレスキュー キミだけ図鑑

「いきものレスキュー キミだけ図鑑」は、「学研の図鑑LIVE」シリーズとコラボした全国初の探索アトラクション施設。

「学研の図鑑LIVE」とは

図鑑体験を、あたらしく。

ハイクオリティな写真や最新の情報はもちろん、楽しい映像が収録されたDVD付き。

スマートフォンで動画や3DCGが見られる最新図鑑です。

タブレット端末の「キミだけ図鑑」を用いて、図鑑のページから姿を消した生き物たちを探して救出することで、図鑑を読む時のワクワク感・没入感をリアルに体験できます。

レアな生き物たちを発見しやすくする「レスキューレベル」やミッションポイントをためて挑戦する「緊急ミッション」など、やりこみ要素も数多く用意されています。

たくさんの生き物を救出し、あなただけの「キミだけ図鑑」を作る、子どもから大人まで楽しめる施設です☆

概要

子どもたちの好奇心と探求心によって成長する「図鑑の大樹」。

この大樹は様々な図鑑を実らせ、それによって子どもたちは新しい知識を獲得し、冒険心を育んでいた。

ところがある日、図鑑に載っていたはずの生き物たちが忽然と姿を消してしまう。

どうやら、ワルサー教授が率いる謎の組織「アンノウン」が、子どもたちの好奇心を奪い取ろうと企んでいるらしい。

生き物たちを救うため立ち上がった「図鑑防衛隊」。

図鑑の世界に再び生き物たちを戻し、ワルサー教授の野望を食い止めろ!

探す!

まるで図鑑の世界に入り込んだかのよう!大自然を模した敷地内を実際に歩いて生き物を探します。

考える!

見つけた生き物に関するクイズが出題されます。

正解すると生き物たちを救出しやすくなります。

捕まえる!

逃げる生き物たちを「キミだけ図鑑」(タブレット端末)をタップして捕まえて救出します。

学ぶ!

救出した生き物たちは「図鑑コレクション」に保存され、プレイ中ならいつでも閲覧でき、生き物たちについて学ぶことができます。

また、フリースペースでは実際の「学研の図鑑LIVE」シリーズを手に取って読むことが可能です。

いきものレスキュー キミだけ図鑑 プライムツリー赤池店

オープン日

2025年1月29日(水)

営業時間

10:00〜19:00(最終入場受付:18:30)

※定休日は施設に準ずる

対象年齢

4歳以上

※12歳以下のお客様は18歳以上の保護者の同伴が必要です。

※大人のみでの入場も可能です。

所要時間

1プレイ 約30分

利用料金

タブレットあり入場料 800円(税込)

タブレットなし入場料 200円(税込)

※プレイにはタブレットが必要です。

保護者/プレイしない同伴者様は「タブレットなし入場料」となります。

※3歳以下のお子様の入場料は無料となります。

セーブカード

「キミだけ図鑑」をもっと楽しみたい場合、「セーブカード」の購入をおすすめします。

救出した生き物たちの「図鑑コレクション」や「レスキューレベル」などのプレイ後の保存データを次回プレイ時に引き継ぐことが可能です。

セーブカード 300円(税込)

※セーブカードが無くても楽しめます。

※セーブカードのデータ有効期間は最終利用日から90日間です。

※有効期限が切れた場合、セーブカードをフォーマットすることで同じカードを引き続き利用できます。

住所

愛知県日進市赤池町箕ノ手1番 プライムツリー3F

注意事項

・保護者1名で、最大3名までのお子様の同伴が可能です。

・プレイ料金を支払わずにセーブカードだけで図鑑コレクションを閲覧することはできません。

・混雑状況によっては、整理券を配布し入場を制限する場合があります。

・故意にタブレットを破損された場合、修理代を請求させていただく場合があります。

施設内のルールを守り、正しく安全に利用ください。

・1プレイ30分制のため、途中でプレイを中断することはできません。

プレイ時間中の退場・外出について時間延長や返金等の補償はいたしかねます。

・当施設内にトイレ・授乳室はございませんので入場前にお済ませください。

オープン記念キャンペーン

「キミだけ図鑑 プライムツリー赤池店」のオープンを記念して、「いきものカード」(ランダム全5種)がプレゼントされます。

※1プレイにつき1枚の配布となります。

※絵柄は選べません。

※なくなり次第終了です。

©Gakken

©SOYU Corporation

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「学研の図鑑LIVE」シリーズとコラボ!いきものレスキュー キミだけ図鑑 appeared first on Dtimes.