MAZZELが1st EP盤『Royal Straight Flush』を4月16日にリリースすることが決定した。また、本作より最新曲「J.O.K.E.R.」が2月17日に先行配信されることも併せて発表され、本日ジャケット写真も公開された。「J.O.K.E.R.」は、国内外問わず様々なアーティストの楽曲を手掛ける豪日音楽プロデューサー・Taka Perryと共にSKY-HIとLOAR (INIMI)が制作。

リリース情報



◾︎Digital Single「J.O.K.E.R.」2025年2月17日 Releaseタイアップ:「東急不動産ホールディングス Breaking World Match 2025」大会公式テーマソング◾︎1st EP『Royal Straight Flush』2025年4月16日 Release【LIVE盤】(Blu-ray付 品番:UMCB-69006 / DVD付 品番:UMCB-69007)価格:8,990円(税込)内容:CD+(Blu-ray / DVD)+ 集合フォトカードA封入特典:シリアルナンバー入り応募抽選券※デジパック仕様[CD全5曲収録]・新曲A(表題曲) ・J.O.K.E.R. ・新曲B ・新曲C ・新曲D[Blu-ray / DVD]・MAZZEL 1st One Man Tour “Join us in the PARADE” 追加公演《収録曲》Fire、LIGHTNING、Carnival、CAME TO DANCE、Get Down、K&KCounterattack、Waterfall、Dance Showcase、Ain’t no fun、First Love1st Date、Seaside Story、ICE feat. REIKO、MISSION、Love Letter、Holiday、Vivid、Parade、MAZQUERADE【Music Video盤】(品番:UMCB-69008)価格:4,400円(税込)内容:CD+DVD+集合フォトカードB封入特典:シリアルナンバー入り応募抽選券※デジパック仕様[CD全5曲収録]※収録内容共通[DVD]・J.O.K.E.R. -Music Video-・J.O.K.E.R. -Music Video Behind The Scenes-・MAZQUERADE -Music Video-・MAZQUERADE -Music Video Behind The Scenes-【通常盤】(品番:UMCB-69009)価格:2,750円(税込)内容:CD+ソロフォトカード 8 種セットA封入特典:シリアルナンバー入り応募抽選券※デジパック仕様※通常盤(CD Only)初回プレス終了後切り替え品番:UMCB-60003[CD全5曲収録]※収録内容共通【UNIVERSAL MUSIC STORE 盤】(品番:PDCB-1004)価格:4,620円(税込)内容:CD+DVD+ソロフォトカード 8 種セットB封入特典:シリアルナンバー入り応募抽選券※デジパック仕様[CD全5曲収録]※収録内容共通[DVD]・J.O.K.E.R. / 新曲A -Photo Shooting Behind The Scenes-・バラエティ映像※UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売【MUZEUM盤】(品番:D2CJ-7829)価格:5,610円(税込)内容:CD+Photobook+GOODS封入特典:シリアルナンバー入り応募抽選券※デジパック仕様、三方背ケース付き[CD全5曲収録]※収録内容共通[GOODS]ミュージックキーチェーン *MUZEUM盤絵柄・1st EP「Royal Straight Flush」購入特典ICカードステッカー(全16種・各メンバー2種ずつよりランダム1種)