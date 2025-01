ショップタグ風ケース＆集めたくなる可愛い窓枠デザインマグネット♪

お買い物を楽しむサンリオのキャラクターをデザインしたショップのタグ風ケースや、並べて飾りたいアクリル製マグネットのカプセルトイが新登場♪ベネリックから新登場するサンリオカプセルトイ新アイテムが可愛すぎ注意!かばんにつけて持ち歩きたくなるケースや、立体感のあるデザインのマグネットが2025年1月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーに登場する。まずは「サンリオキャラクターズ ショップタグ風ケース」からピックアップ♪サンリオのキャラクターたちがそれぞれお買い物を楽しんでいる様子をデザインした、ショップの下げ札をモチーフにしたケースで、イラストの愛らしさ抜群、裏面のバーコードとゴム製の紐でよりショップのタグらしさを演出。デザインはハローキティ、リトルツインスターズ、マロンクリーム、ポチャッコ、タキシードサムの全5種。大人の遊びごころをくすぐる、身につけて持ち運びやすいオシャレさがポイントです。

「サンリオキャラクターズ 窓からこんにちは!アクリルマグネット」は、リボンや蝶ネクタイなどでおめかししたサンリオのキャラクターたちが、窓から顔を出してあいさつをしているデザインのアクリル製のマグネット。アクリルはキャラクターと背景の窓部分の2層構造になっていて立体感があり、キャラクターが飛び出しているように見えるのがまた可愛いですね♪デザインはハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、クロミ、けろけろけろっぴ、マイメロディ、ハンギョドン、タキシードサム、バットばつ丸の10種類。どちらのアイテムも思わずコレクションしたくなるデザインが可愛すぎ!集めて飾ってサンリオキャラクターたちを愛でちゃおう。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184